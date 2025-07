Herbert Eder verstorben

Mit großer Trauer und tiefer Betroffenheit haben wir heute vom plötzlichen Tod unseres langjährigen Vorsitzenden und Ehrenmitglieds Herbert Eder erfahren.

Über viele Jahre hinweg war Herbert Eder eine der prägenden Persönlichkeiten in der Geschichte des FC 08 Homburg. Als Vereinsvorsitzender, Krisenmanager, Gestalter und leidenschaftlicher Fußballfreund hat er unseren Verein wie kaum ein anderer mit Herzblut und Weitsicht begleitet.

1999 übernahm er in schwieriger Lage die Verantwortung für den FCH – in einer Zeit, in der die Zukunft des Vereins alles andere als gesichert war. Mit klarem Blick, Mut zur Entscheidung und enormem persönlichen Einsatz bewahrte er den Verein vor der Insolvenz und legte den Grundstein für eine neue Stabilität.

In zwei Amtszeiten, insgesamt über 18 Jahre, lenkte Herbert Eder die Geschicke des Vereins. Unter seiner Führung kehrte der FC 08 Homburg sportlich in die Regionalliga zurück, etablierte sich dort und entwickelte sich – Schritt für Schritt – auch strukturell und organisatorisch weiter. Die Geschäftsstelle, Trainingsbedingungen und das Umfeld des Vereins veränderten sich spürbar. Nicht alles davon wurde gesehen, nicht alles gewürdigt – aber vieles hatte Bestand.

Herbert Eder war eine markante Persönlichkeit. Er hatte Überzeugungen, eine klare Haltung – und den Mut, sie offen zu vertreten. Er war präsent, direkt, engagiert. Man konnte mit ihm diskutieren, manchmal auch streiten – aber man musste ihn ernst nehmen. Und man wusste, dass es ihm stets um das Wohl des Vereins ging.

Was ihn besonders auszeichnete, war seine unerschütterliche Loyalität. Zu Mitarbeitern, zu Weggefährten, zum FCH. Er übernahm Verantwortung, wenn andere ausweichen wollten. Er stand hinter seinem Team – auch dann, wenn es unbequem wurde.

Im Mai 2022 wurde Herbert Eder in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenmitglied des FC 08 Homburg ernannt. Es war eine besondere Würdigung seines langjährigen Engagements – und ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit für seinen Einsatz, seine Standfestigkeit und seine Liebe zum Verein.

Heute ist Herbert Eder im Alter von 73 Jahren verstorben. Mit seinem Tod verlieren wir eine prägende Stimme und einen Menschen, der dem FCH über Jahrzehnte viel gegeben hat