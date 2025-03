Der TuS Grevenbroich trauert um eine Vereinslegende. – Foto: Sascha Köppen

Herbert Clemens: „Konnte Mentor, harter Trainer und Kumpel-Typ sein“ Herbert Clemens, ehemaliger Spieler des VfR Neuss und eine Legende beim TuS Grevenbroich, ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE TuS Grevenb.

Ja, in letzter Zeit hatte er sich rar gemacht, war nur noch hie und da auf den Fußballplätzen in der Schlossstadt zu sehen. Sein Herz machte schon lange Probleme. Doch irgendwie war Herbert Clemens immer am Ball. Als Regisseur beim VfR 06 Neuss Anfang der 1970er-Jahre. „Ein genialer Spielmacher“, gerät sein damaliger Teamkollege Peter Vogel noch heute ins Schwärmen.

Natürlich beim TuS Grevenbroich, für den er mehr als zwei Jahrzehnte in allen nur erdenklichen Funktionen im Einsatz war, aber auch als Trainer des 1. FC Grevenbroich-Süd und der SG Orken/Noithausen. Die Nachricht von seinem Tod am Sonntag im Alter von 78 Jahren macht deshalb was mit den Menschen, die ihn gut gekannt haben. „Herbert war Mentor, harter Trainer und Kumpel-Typ, je nachdem, was gerade gefordert war“, erinnert sich Jürgen Latajka, Vorstandsmitglied beim 1. FC Grevenbroich-Süd, den Clemens 2001 in die Landesliga führte. „Sein Alt im Stängchen sowie viele seiner Sprüche werden nicht nur mir in Erinnerung bleiben.“ Eine Ära beim TuS Grevenbroich geprägt

Toni Dominguez schaffte mit Clemens als Coach den Aufstieg in die Verbandsliga. „Unter ihm hatte ich meine beste Zeit, war Torschützenkönig.“ Für ihn steht fest: „Herbert hat beim TuS Grevenbroich eine Ära geprägt. Die Trennung später ist ihm sehr nahegegangen.“ Denn der Immobilienfachmann war ein Gefühlsmensch. „Wie er die Mannschaft zusammengehalten hat, fantastisch“, sagt Dominguez und fügt schmunzelnd hinzu: „Wir haben nach den Spielen das TuS-Heim auf links gedreht.“ Obwohl ihm ein Hang zur Eitelkeit nachgesagt wurde und er auf Kritik mitunter ungehalten reagierte, blieb er stets erreichbar, machte nie zu. Dominguez: „Sicher, er war ein Trainer der alten Schule, aber er war auch derjenige, der die Themen Fußballspielen und Kameradschaft zusammengeführt hat.“ Seine Ansprachen, mit der er seine Mannschaften zu Höchstleistungen auf dem Platz brachte, sind legendär. Dominguez’ Lieblingsspruch: „Er hat uns jedes, wirklich jedes Mal gesagt: ,Heute ist das wichtigste Spiel der Saison.’“