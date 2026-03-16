Herber Wittlicher Rückschlag im Aufstiegsrennen

Andernach jubelt, Wittlich enttäuscht: Rot-Weiss unterliegt bei der SG 99 mit 1:2. – Foto: Andreas Klein

Nachdem die Gäste im ersten Durchgang hochkarätige Möglichkeiten durch Alexander Klein (8.) und Ralf Rizvani (39., traf den Pfosten) vergeben hatten, wurden sie mit einem Doppelschlag vor der Pause eiskalt erwischt. Nach dem Treffer von Filip Reintges (44.) erhöhte Philipp Schmitz per Distanzschuss noch in der Nachspielzeit auf 2:0 für Andernach. Nach rund einer Stunde verhinderte Rot-Weiss-Schlussmann Daniel Ternes (stand für den erkrankten Philipp Berhard zwischen den Pfosten, Ersatzkeeper Julius Benz hatte schulisch bedingt die Woche über nicht trainiert) gegen Mike Borger die Vorentscheidung. Ralf Rizvani gelang zwar noch der Anschlusstreffer (84.), indem er nach einem Rückpass den indirekten Freistoß aus kurzer Distanz verwertete, am Ende musste Wittlich dennoch die dritte Saisonniederlage hinnehmen. „Wir haben die erste Halbzeit so gespielt, wie wir es wollten. Da lag es lediglich an der Chancenverwertung, dass wir nicht in Führung gingen. Im zweiten Durchgang waren wir dann teilweise zu ungeduldig und wollten es etwas zu früh erzwingen. Da haben wir nur wenig Räume bekommen, da Andernach mit der gesamten Mannschaft hinten drin gestanden hat “, sagte Yusuf Kasal, Coach der Rot-Weißen.

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Filip Reintges (44.), 2:0 Philipp Schmitz (45.), 2:1 Ralf Rizvani (84.)

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FV Rübenach – SG Arzfeld⇥5:0 (2:0)

Obwohl die Gäste ein (phasenweise) gutes Spiel ablieferten, mussten sie nach 90 Minuten eine herbe Klatsche verdauen. Rübenach ging bereits nach fünf Minuten in Führung und überstand danach eine Drangphase der SG Arzfeld. Philipp Pitkowski steuerte zwei Treffer bei. Antonio Fejza machte den 5:0-Kantersieg in der 75. Minute perfekt. Florian Moos, Trainer der Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen: „Das Spiel ist schwer in Worte zu fassen. Nach dem frühen Gegentor haben wir 35 Minuten lang richtig gut nach vorne gespielt. Wir kamen auch gut aus der Pause. Leider haben wir insgesamt zu viele Fehler gemacht. Die letzten drei Wochen sind bitter.“

Arzfeld: Moos – J. Propson (46. Marie), M. Lempges (75. Kockelmann), Trenz, Schmitz, J. Lempges (75. Juchmes), Morgens, B. Propson (67. Ewen), Bah (78. Töx), Mayers, Antony

Schiedsrichter: Dominik Link (TuS Ellern)

Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Milan Wahid Freisberg (5.), 2:0, 4:0 Philipp Pitkowski (41., 65.), 3:0 Pascal Tillmanns (59.), 5:0 Antonio Fejza (75.)

FV Hunsrückhöhe Morbach – SV Laubach⇥1:3 (1:1)

Philip Meeth egalisierte die Laubacher Führung (28.) mit einem direkt verwandelten Freistoß (42.). Noch vor der Pause erzielte Lucas Christof seinen zweiten Treffer des Tages. Nach dem Seitenwechsel drängte Morbach auf den Ausgleich und machte mit zunehmender Spielzeit hinten auf. Die Hausherren hatten gute Möglichkeiten, verpassten jedoch den Ausgleich. Rene Hanke machte in der Schlussphase den Deckel drauf (88.). Morbach-Trainer Pascal Meschak sagte: „Gerade in der Rückwärtsbewegung war das von der Einstellung her zu wenig. Wir haben nicht gewissenhaft nach hinten verteidigt und zu leichte Gegentore gefangen. Zudem kam mit zwei Aluminium-Treffern noch etwas Pech dazu.“

Morbach: Kappel – Haubst, (74. Böhnke) Kappes (74. Schurich), Schell, Meeth, Ruster, Süß (62. Servatius), Schultheis (89. Kaiser), Kahyaoglu, Lorenz, Petry

Schiedsrichter: Ayoub Driouache (Trier)

Zuschauer: 155

Tore: 0:1, 1:2 Lucas Christof (28., 42.), 1:1 Philip Meeth (42.), 1:3 Rene Hanke (88.)

FC Bitburg – TuS Kirchberg⇥1:0 (0:0)

Gegen die Hunsrücker tat sich Bitburg lange schwer und trat nicht dominant auf. Zum kuriosen Treffer des Tages kam es nach einer guten Stunde. Nach einer Flanke wurde ein Schuss von Giorgio Mourad an den Innenpfosten gelenkt. Von dort trudelte der Ball über die Torlinie, weshalb das Schiedsrichtergespann auf Treffer entschied. Es war eine knappe Entscheidung, weshalb Bitburg zunächst nicht jubelte.

FCB-Trainer Fabian Ewertz konstatierte: „In einem schwierigen Spiel haben wir uns zu drei Punkten gemüht. Es war kein Leckerbissen, zumal wir offensiv viele Ausfälle zu beklagen hatten. Kirchberg hat gut dagegengehalten, während wir vielleicht einen Deut besser waren. Es war ein chancenarmes Duell.“

Bitburg: Lautwein – Merker (59. Koch), Müller (71. Morbach), Fisch, Fuchs, Nosbisch, Alff, Mourad (90.+3 Delgado), Kusch, Sterges, Häb (88. Kieren)

Schiedsrichter: Manuel Mück (Arzheim)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Giorgio Mourad (62.)

Interview mit Fabian Ewertz, Trainer der Bitburger

SV Eintracht Trier 05 II – VfB Linz⇥2:1 (2:0)

Am Ende machte es die „Zwote“ spannend. Linz warf alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Zuvor hatten die Hausherren die Vorentscheidung verpasst: Vincent Boesen und Soumah Morlaye vergaben Großchancen. Boesen hatte die Regionalliga-Reservemannschaft mit einem sehenswerten Treffer aus 16 Metern ins lange Eck auf die Siegerstraße (25.). Jan-Lucas Dorow erhöhte nach Vorarbeit von Boesen per Schlenzer noch vor der Pause. In der Schlussphase kamen die VfB-Akteure nach einem Chipball zum Anschlusstreffer (80.). SVE-II-Trainer Holger Lemke bilanzierte: „Hinten raus war es sehr knapp. Der Gegner agierte mutig und ist uns hoch angelaufen. Es war eine wilde erste Hälfte, in der wir gute Umschaltmomente hatten. Nach dem Seitenwechsel hatten wir eigentlich alles unter Kontrolle. Leider war unserer Chancenverwertung ausbaufähig.“

Trier: Schmit – Maurer, Erasmy, Schuch (46. Yavuz), Hoffmann (46. Yere), Dorow (86. Jost), Gorges, Morlaye (72. Yushkevich), Wacht (64. Mustafic), Boesen, Awassi

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Longuich)

Zuschauer: 95

Tore: 1:0 Vincent Boesen (25.), 2:0 Jan-Lucas Dorow (39.), 2:1 Spieler unbekannt (80.)

Bes. Vork.: Rot für Linz (Spieler unbekannt, Notbremse, 75.)