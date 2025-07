Markus Ziereis (Mitte) wird der DJK Vilzing lange fehlen. – Foto: Redaktion Schwandorf

»Herber Verlust«: Vilzing bangt um Markus Ziereis Der Torjäger hat sich wohl schwerer am Knie verletzt +++ Den heutigen Testgegner Fortuna Regensburg plagen Personalsorgen Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Bayernliga Nord DJK Vilzing SV Fortuna Markus Ziereis

Hiobsbotschaft für die DJK Vilzing: Der Regionalligist wird lange ohne Markus Ziereis auskommen müssen. Am Samstag beim 3:2-Testspielerfolg gegen die SpVgg SV Weiden zog sich Vilzings Top-Neuzugang kurz vor Spielende eine – wohl schwere – Knieverletzung zu. Konkretes kann jedoch erst nach der anstehenden MRT-Untersuchung gesagt werden.

Schon in den ersten Wochen hatte sich Ziereis als die erhoffte Verstärkung entpuppt bei den Vilzingern. Der 32-jährige Torjäger, der diesen Sommer vom VfB Oldenburg zurück in die Oberpfalz kam, galt als großer Hoffnungsträger mit Blick auf die neue Regionalliga-Saison. Er sollte nicht nur als Leistungsträger vorangehen und für die nötigen Tore sorgen, sondern auch die jungen Spieler mit seiner Erfahrung an die Hand nehmen. In der Vorbereitung erzielte er sechs Tore. Umso schmerzhafter kommt nun diese Verletzung. „Für Zier ist es extrem bitter. Wir warten die genaue Diagnose noch ab, für uns ist es aber sportlich und menschlich ein herber Verlust“, seufzt Vilzings Co-Trainer Matthias Graf.



Im ersten Spiel ohne den ehemaligen Jahn-Profi erwartet die Elf von Chefcoach Thorsten Kirschbaum am heutigen Dienstag (Anstoß 19 Uhr) den SV Fortuna Regensburg aus der Bayernliga Nord. Damit endet Vilzings Serie an Testspielen. Am Freitag steht dann das Pokalspiel beim Bezirksligisten FC Thalmassing im Plan. Kirschbaum sah viel Gutes im vergangenen Match gegen Weiden. „An die gezeigte Leistung gegen Weiden wollen wir anknüpfen“, meint Graf, „Wir haben mit und gegen den Ball sehr viele Dinge richtig gemacht. Das Ergebnis hätte durchaus noch höher ausfallen können.“ Abgesehen von Markus Ziereis müssen die Gastgeber personell keine Abstriche machen.





Heute, 19:00 Uhr DJK Vilzing DJK Vilzing SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH





Anders sieht das bei den Regensburgern aus. Unerwartet lang ist dieser Tage die Ausfallliste. Gerade im Defensivbereich taten sich Lücken auf. Besonders bitter ist, dass bei Mario Baldauf die alte Verletzung wieder aufgebrochen ist. Fortunas Kapitän fällt erneut monatelang aus. Mit Tom Liebherr, Jason Sarajlic, Andrea Nocerino, Lukas Da Silva und dem Ex-Vilzinger Nico Dantscher sind weitere Leistungsträger angeschlagen. „Der harte Trainingsplatz war in katastrophalem Zustand und hat für Verletzungen gesorgt. Das macht die Aufgabe für mich nicht leichter. Die Akkus sind noch nicht bei hundert Prozent“, berichtet Trainer Arber Morina, der bei den Angeschlagenen kein Risiko eingehen will und in dieser Trainingswoche „die richtige Balance“ finden möchte, „damit wir mit allen Spielern in die Saison gehen können“. Nichtsdestotrotz werde man im Test gegen Vilzing eine schlagkräftige Truppe aufbieten, verspricht Morina, der Personalthemen ohnehin ungern an die große Glocke hängt. „Ich sehe es vielmehr positiv für die zweite Reihe. Die Spieler können bestätigen, dass sie es verdient haben, in der Mannschaft zu sein.“



Heute Abend ist der Bayernligist nicht nur auf Schadenbegrenzung aus: „Das letzte Duell mit Vilzing (3:4) war sehr knapp. Wir versuchen, Vilzing gut Paroli zu bieten und uns nicht hinten einzuigeln. Gleichzeitig müssen wir aufpassen: Vilzing ist ein ausgebuffter Regionalligist und wir werden auf einem Niveau getestet, das es in der Vorbereitung noch nicht gab. Das Spiel kommt uns gelegen“, so Morina. Am Samstag empfängt der SV Fortuna im Verbandspokal mit der SpVgg Hankofen gleich den nächsten Viertligisten.