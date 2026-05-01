„Herber Verlust“ – Verletzungspech schlägt bei Überackers Frauen zu

Überackers Nicola Mößmer mit Trainer Andreas Fasching. – Foto: Maximilian Merkl

Die Rot-Weißen empfangen am Sonntag den FC Alburg. Trainer Andreas Fasching muss auf zwei wichtige Spielerinnen verzichten.

Der Tabellenletzte FC Alburg ist am Sonntag um 14 Uhr im Stadion an der Bergstraße in Überacker zu Gast. Mit einem Heimsieg wollen die Fußballerinnen der Rot-Weißen einen großen Schritt in Richtung vorzeitiger Klassenerhalt machen.

Vom Tabellenplatz lassen wir uns nicht blenden.

Andreas Fasching

Unterschätzen will Trainer Andreas Fasching den Gegner trotzdem keinesfalls. „Vom Tabellenplatz lassen wir uns nicht blenden“, betont der Überacker-Coach. „Alburg zählt in der Rückrunde zu den stärksten Mannschaften“, sagt er. Als Beleg nennt Fasching den 6:3-Erfolg des Schlusslichts gegen den Tabellendritten SC Biberbach am vergangenen Spieltag.

Trotzdem ist die Zielsetzung klar: Gegen den Letzten soll im heimischen Stadion ein Sieg her. Personell kann Fasching fast auf denselben Kader wie zuletzt beim 1:1 gegen Kirchberg zurückgreifen, als seine Mannschaft den Ausgleich erst in der Nachspielzeit kassierte.

Weiter fehlen wird allerdings Torjägerin Fridos Tomangbe, die ihre Verletzung noch nicht auskuriert hat. Zudem muss Überacker auf Kathrin Hammerl verzichten. Sie musste gegen Kirchberg nach knapp einer Stunde mit Verdacht auf Meniskusriss vom Platz. „Ein herber Verlust“, sagt Fasching, „gerade weil Kathrin Hammerl in den letzten Spielen gut drauf war.“ (Dieter Metzler)