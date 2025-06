Herber Verlust für den Regionalliga-Absteiger

Der 1. Göppinger SV, der aus der Regionalliga Südwest abgestiegen ist und in der neuen Saison in der Oberliga Baden-Württemberg spielt, muss einen einen schmerzhaften Verlust hinnehmen. Stürmer Emmanuel McDonald verlässt den Verein und wechselt zum Regionalligisten FSV Frankfurt. In der abgelaufenden Saison hatte Emmanuel McDonald in 30 Einsätzen gleich 9 Tore erzielt. Hier sind die Infos zum Transfer vom FSV Frankfurt: