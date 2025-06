„Herber Verlust“ für den FC Forstern – Trainer Sebastian Wiese hört auf

„Von ihm erhoffe ich mir wieder einen offenen Austausch und den zweiten so wichtigen Blickwinkel.“

In seinen sechs Saisons beim TSV führte Strehlow die Zebras von der Kreisliga bis in die Bezirksoberliga. Darüber hinaus hat der 36-Jährige dort die Entwicklung im Bereich Mädchen- und Frauenfußball vorangetrieben. Schon damals an seiner Seite: Sein früherer und neuer Co-Trainer Bergmoser, der bis zuletzt die Echinger-Reserve in der Kreisklasse coachte. „Von ihm erhoffe ich mir wieder einen offenen Austausch und den zweiten so wichtigen Blickwinkel“, erklärt Strehlow, der sich vom Angebot aus Forstern geehrt fühle.

Angesichts der herausragenden, bereits vorherrschenden Bedingungen wolle er erst mal keine allzu großen Veränderungen vornehmen. „Ich treffe auf einen Verein und eine Mannschaft, die richtig gut funktionieren. Die Arbeit von Sebastian ist in jedem Spiel sichtbar, und es macht brutal Spaß, die Mädels auf dem Platz zu sehen.“

Sebastian Wiese fördert die Zusammenarbeit weiterer Mannschaften

Aber selbstverständlich setze auch er eine gewisse Leistungsbereitschaft voraus. „Das gilt für uns Trainer genauso wie für die Spielerinnen“, sagt Strehlow. „Doch auch die soziale Komponente darf nicht zu kurz kommen“, wobei er weiter die Zusammenarbeit mit der B-Jugend sowie der aktuell von Personalproblemen geplagten Zweiten fördern wolle.