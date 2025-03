Herber Rückschlag im Abstiegskampf gegen Recklinghausent

Es gelang Spoho nicht in ein kontrolliertes Spiel zu kommen, doch Torfrau Gruber hielt ihre Mannschaft mit einigen Paraden gut im Spiel. Einige erarbeitete Ecken und Torchancen brachten dem Team aber auf der anderen Seite nichts ein. In einer relativ ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Spoho sich Vorteile erarbeiten konnte, hätte es 0:0 in die Pause gehen können, doch Recklinghausen schockte Spoho kurz vor der Pause. Ein durchgesteckter Pass konnte die gegnerische Stürmerin im Tor unterbringen.

Nach dem wichtigen und hart erkämpften 2:1-Sieg in der Vorwoche gegen die SGS Essen wollten die Spielerinnen von Josh Green den Schwung mitnehmen und auch in Recklinghausen punkten. Doch schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass das kein einfaches Unterfangen werden würde. Die Partie war von Beginn an kampfbetont, geprägt von einigen Fouls und Hektik, die dem Spielfluss nicht zu gute taten.

Mit dem 0:1 Rückstand ging es also in die zweite Hälfte. Die Mannschaft von Green hatte sich viel vorgenommen. Sie wollten endlich an die eigene Leistung von letzter Woche anknüpfen und ihre Qualitäten, die sie schon oft unter Beweis gestellt hatten auf den Platz bringen. Green wechselte einmal in der Halbzeit und brachte Schlee für Voellner. Schlee war es auch dann direkt, die sich in einem Dribbling gut durchsetze und nur mit Hilfe eines Fouls gestoppt werden konnte. Der nachfolgende Freistoß von Lorbach fand Abnehmerin Vinken am zweiten Pfosten, die den Ball per Kopf über die Linie drückte. Im Anschluss machte Spoho stark weiter, erarbeitete sich mehrere gut rausgespielte Chancen, die aber leider nicht im Tor untergebracht werden konnten. Recklinghausen hielt mit teils unsportlichen Fouls und hartem Einsteigen dagegen, welches von Schiedsrichterin Albrecht nicht konsequent geahndet wurde. So kam es in der 74. Minute, wie es kommen musste. Eine Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft von Spoho führte zum 2:1 für Recklinghausen.

Die letzten Minuten waren zerfahren, Spoho warf alles nach vorne um noch mit mindestens einem Punkt nach Hause zu fahren, doch der Ausgleichstreffer wollte nicht mehr gelingen.