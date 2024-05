Herber Rückschlag im Abstiegskampf für SGE Bedburg-Hau

Die SGE Bedburg-Hau wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt in der Landesliga zittern müssen. Die Mannschaft fing sich am Mittwoch eine 2:5 (0:1)-Heimniederlage gegen den 1. FC Lintfort ein und verharrt somit auf Platz 15 – der Vorsprung auf die Verfolger SpVgg Steele und VfB Frohnhausen beträgt nur zwei Punkte.

„Wir spielen zunächst mit Fünferkette, wollen kompakt stehen und die Umschaltsituationen besser als zuletzt nutzen“, hatte SGE-Trainer Jo Voß vor der Partie angekündigt. Vor rund 150 Zuschauern ließen die Gäste den Ball durch ihre Reihen laufen, während die SGE kompakt in Mittelfeld und Abwehr stand. So verliefen dieersten 20 Minuten ereignislos. Robin Deckers gab in Minute 25 den ersten Torschuss auf das Gästetor ab. Kurze Zeit später legte Felix Beeker für Oussuma Toumzine auf, doch Lintforts Torhüter Stefan Hüpen war zur Stelle.

Nach Wiederanpfiff kam die SGE motiviert aus der Kabine. Aber Leander Derksen fabrizierte einen folgenschweren Fehlpass im Aufbau. Der Ball wurde abgefangen und schnell weitergeleitet, so dass Arslanboga (51.) keine Mühe hatte, zum Lintforter 2:0 zu vollenden. Im direkten Gegenzug wurde ein gefährlicher Schuss von Levan Kürkciyan im letzten Moment abgeblockt. Die Vorentscheidung fiel in Minute 57, als erneut Arslanboga von der rechten Seite in den Strafraum einlief und mit dem linken Fuß unhaltbar zum 3:0 abschloss.

Und es sollte noch schlimmer für die SGE kommen. Nach einer schönen Kombination über vier Stationen gelang Derikx (69.) mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag das Lintforter 4:0. Sofort danach genehmigte der Schiedsrichter den Akteuren die zweite Trinkpause. Der Pfosten verhinderte wenig später das drohende 0:5. Die Zuschauer vermissten bei der Heimelf das letzte Aufbäumen, das man im Abstiegskampf eigentlich an den Tag legen sollte. Von einer eingeschworenen, bedingungslosen Einheit war nicht viel erkennbar. Der eingewechselte Henrik Schümmer (86.) sorgte mit seinem Distanzschuss aus etwa 20 Metern für das 1:4, ehe Rafael Vizuete Mora (88.) per Elfmeter den alten Abstand wieder herstellte. In der Nachspielzeit betrieb der eingewechselte Jan-Luca Geurtz mit dem Treffer zum 2:5 Ergebniskosmetik. Der am Meniskus verletzte Falko Kersten wurde schmerzlich vermisst. Die SGE Bedburg-Hau muss nun am kommenden Sonntag beim FC Kray versuchen, den Abwärtstrend zu stoppen.

„Wir hatten leider einige Totalausfälle zu verzeichnen, obwohl wir es in Hälfte eins nicht so schlecht gemacht haben. Dann haben wir falsche Entscheidungen getroffen. Unter dem Strich war das zu wenig“, sagte der enttäuschte SGE-Coach Jo Voß.