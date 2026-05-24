Herber Rückschlag für Esslingen, Elnagger dreht für Calcio auf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat mit einem knappen 2:1-Heimsieg die letzten theoretischen Aufstiegshoffnungen des TSV Oberensingen begraben. Spieler des Spiels war dabei Nicola Zahner, der mit einem Doppelpack nach der Pause (55., 70.) für einen Heimsieg sorgte. Zwischenzeitlich gelang Levent Kulay (58.) der Ausgleich per Handelfmeter. ---

250 Zuschauer sahen eine intensiv geführte Partie. Zunächst brachte Joshua Merz den Aufsteiger VfB Friedrichshafen in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff glichen die Gäste aus, als Nico Rodewald in der 41. Minute das 1:1 erzielte. In der zweiten Halbzeit drehten die Sportfreunde Dorfmerkingen das Spiel komplett, indem Daniel Nietzer in der 64. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand markierte. ---

Eine unerwartete Wendung erlebten die 150 Zuschauer beim Duell des Tabellenzweiten. Der Außenseiter VfR Heilbronn ging in der 37. Minute durch Hakan Kutlu mit 0:1 in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) glich Alexander Harachasch zum 1:1 für den FC Holzhausen aus. In der zweiten Halbzeit schien Holzhausen auf Siegeskurs, als Erind Zogu in der 76. Minute das 2:1 erzielte. Doch nur sechzig Sekunden danach, in der 77. Minute, schlug Heilbronn zurück und Leorant Marmullaku traf zum 2:2-Endstand. ---

Vor 302 Zuschauern feierten die Hausherren einen deutlichen Heimerfolg. Die Torfolge begann mit einem Rückschlag für die Gastgeber, als Nick Heberle den FC Rottenburg in der 6. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall zeigten sich jedoch unbeeindruckt: Luis Pfeiffer glich in der 28. Minute zum 1:1 aus und drehte mit seinem zweiten Treffer in der 32. Minute das Spiel zum 2:1. In der zweiten Halbzeit bauten die Haller den Vorsprung konsequent aus. Lorenz Minder traf in der 64. Minute zum 3:1, ehe Günter Schmidt in der 89. Minute das 4:1 nachlegte. In der Nachspielzeit schraubte Zarda Serbest Mohammed Mohammed das Ergebnis mit einem schnellen Doppelschlag in der 90.+2 Minute (5:1) und in der 90.+4 Minute zum 6:1-Endstand in die Höhe. ---

Vor lediglich 25 Zuschauern verbuchten die Hausherren einen Heimsieg. Die Torfolge war an diesem Nachmittag rasch erzählt: Das einzige und entscheidende Tor der Begegnung erzielte Marvin Zimmermann in der 20. Minute zum 1:0-Endstand für den FSV Waiblingen. Die TSG Tübingen fand daraufhin keine sportliche Antwort mehr. ---

Vor 125 Zuschauern behielten die Gastgeber in der Schlussphase die Oberhand. Die Torfolge gestaltete sich in der ersten Halbzeit zunächst ausgeglichen: Jonathan Hill brachte den TSV Berg in der 10. Minute mit 1:0 in Front, doch Adam Heilig glich für den SV Fellbach in der 17. Minute zum 1:1 aus. Erst in der Schlussphase bogen die Berger auf die Siegerstraße ein. Hannes Pöschl sorgte mit einem Doppelschlag in der 74. Minute (2:1) und in der 75. Minute per Foulelfmeter (3:1) für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte schließlich Romeo Lindinger in der 76. Minute. ---

Die Gastgeber setzten sich in einer von Platzverweisen geprägten Partie erfolgreich durch. Die Torfolge startete in der ersten Halbzeit, als Maximilian Eiselt den SSV Ehingen-Süd in der 37. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung brachte. Kurz nach dem Seitenwechsel schwächten sich die Gäste, als Daniel Baierle vom TSV Weilimdorf in der 50. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl baute Narciso Filho in der 67. Minute die Führung für Ehingen-Süd auf 2:0 aus. In der Schlussminute sah zudem Erdinc Bozoglu von Weilimdorf in der 90. Minute die Rote Karte. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen hat dank Youssef Mohamed Medhat Eltayeb Elnagger (35., 72.) einen wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf der Verbandsliga gelandet. Der FC Esslingen war bereits nach acht Minuten durch David Micko in Führung gegangen, doch die Hausherren drehten den Rückstand und bejubelten den Dreier. Für Esslingen wird die Luft im Keller zunehmend dünner.