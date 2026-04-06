Herber Rückschlag für Dillingen im Sechs-Punkte-Spiel

Max Ostermeier, zugleich Fußball-Abteilungsleiter des SV Ehingen/Ortlfingen, hatte mit seinem Team im wichtigen Match gegen Dillingen das bessere Ende für sich. Gäste-Spielertrainer Alexander Kinder (rechts im Bild) war einer der wenigen SSV-Akteure, die den Abstiegskampf bei schlechten Platzverhältnissen auch annahmen. – Foto: SSV Dillingen

Stocksauer war Dillingens Vorsitzender Christoph Nowak auf seine Mannschaft nach der verdienten 1:3-Nachholmatchniederlage im "Sechs-Punkte-Spiel" beim direkten Kontrahenten SV Ehingen/Ortlfingen am Ostermontag: "Die Gastgeber haben nach unserer Führung vor allem im Zweikampfverhalten alles das in die Waagschale geworfen, was man im Abstiegskampf braucht. Wir waren für meine Begriffe an diesem Tag insgesamt nicht kreisligatauglich, was schon damit losgeht, dass einem Spieler beim Warmmachen, natürlich völlig überraschend, die sowieso schon maroden Schuhe kaputtgehen und er keinen Ersatz dabei hat. Wieder haben wir eine auf einer unnötigen Gelben Karte basierende Zeitstrafe bekommen, wieder eine unfassbar schlechte Chancenverwertung an den Tag gelegt und falls manchmal eine Zweikampfführung vorhanden war, dann war sie, freundlich formuliert, unbeholfen. Vermeintliche Führungsspieler agieren leblos, wie wenn sie einen Strandkick im Urlaub absolvieren. Wenn ich dann noch die ganzen vollmundigen Ankündigungen vor so einer Partie höre und sehe, was dann am Ende dabei rauskommt, dann weiß ich mit meiner ganzen Erfahrung, wo die Reise hingeht, wenn sich da jetzt nichts unmittelbar an der Einstellung ändert, nämlich schnurstracks in die Kreisklasse."

Dass die Partie kein fußballerischer Leckerbissen werden würde, war jedem klar, der vor der Partie ein paar Meter auf dem schwierigen Geläuf gegangen war. Spielhälfte eins ging mit leichten Vorteilen an die Gastgeber, bei deren Einschussgelegenheiten SSV-Keeper Michael Wagner wieder einmal seine ganze Klasse zeigte. Dillingen versuchte sich, bei den besagten Platzverhältnissen eher kontraproduktiv, spielerisch, kam aber vor allem durch ein eigenes Fehlpassfestival im Mittelfeld kaum in die aussichtsreiche Zone und brachte sich so zudem immer wieder selbst in Verlegenheit.