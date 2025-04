Herber Rückschlag für die SpVg. Porz

So., 06.04.2025, 15:30 Uhr

Dabei hatte es zunächst gar nicht nach einem Debakel ausgesehen. Die Porzer standen in den ersten 20 Minuten kompakt und ließen kaum Chancen zu. Doch mit dem Führungstreffer der Gastgeber in der 20. Minute geriet das Spiel der Gäste aus dem Gleichgewicht. Vichttal nutzte die Unsicherheit konsequent aus und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (37.).

Das 6:1 in der 79. Minute machte das Debakel komplett, das zweite Porzer Tor durch Metin Kizil war in der 90. Minute nur noch Ergebniskosmetik.

Den Beginn der zweiten Hälfte verpasste Porz völlig: Kaum war angepfiffen, fiel bereits das 3:0 für Vichttal. Zwar sorgte Soufian Amaadacho in der 49. Minute mit dem 3:1, seinem 15. Saisontreffer, kurzzeitig für Hoffnung, doch diese währte nur Sekunden. Ein Doppelschlag der Gastgeber in der 50. und 53. Minute besiegelte frühzeitig die Niederlage.

Trainer Jonas Wendt zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Das war heute auch in der Höhe eine verdiente Niederlage. Wir müssen zusehen, dass wir wieder in die Spur kommen, am besten schon kommende Woche gegen die SpVg. Frechen 20.“

Der Druck auf die Porzer wächst, denn im Tabellenkeller haben alle Konkurrenten gepunktet – nur Porz ging leer aus. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nun nur noch drei Punkte. Der Abstiegskampf spitzt sich weiter zu.