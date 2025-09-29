Herber Rückschlag für den SC Herford in der Nachspielzeit

Der SC Herford kann in dieser Saison zu Hause einfach nicht gewinnen. Das 1:1 (0:0) in der Landesliga gegen den TuS Dornberg war das vierte Heimspiel in Folge ohne Dreier. Besonders bitter: Die Gäste aus Bielefeld erzielten den Ausgleichstreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit.

„Wenn du solche Spiele nicht gewinnst, kannst du aufhören“, war SC-Trainer Tim Daseking nach dem Schlusspfiff des gut leitenden Schiedsrichters Durica Dzijan komplett bedient. Denn seine Mannschaft hatte eigentlich über weite Strecken ein gutes Spiel geboten. Schon in der 1. Minute gab es die erste Chance, als Lennart Wehmhöner den Ball links neben das Tor setzte. Dann hatten die Herforder kurzzeitig etwas Glück bei Möglichkeiten der Gäste durch Boris Glaveski (7.) und Nick Mdoreuli (18.) jeweils nach schnellen Vorstößen über den rechten Flügel. „In dieser Phase war Dornberg durchaus gefährlich. Danach haben sie den Ball eigentlich nurlang nach vorne geschlagen“, sagte Daseking.

In der 24. Minute verhinderte TuS-Torhüter Joschka Leier die Herforder Führung, als er eine Direktabnahme des aufgerückten Verteidigers Emin Neskic mit den Fingerspitzen parierte. Fast wären die Gastgeber in der 44. Minute nach einer Ecke noch kalt erwischt worden, doch René Schäfer setzte den zu kurz abgewehrten Ball per Dropkick an den rechten Pfosten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Sport-Club sofort den Druck. Konstantinos Keissoglou setzte einen Freistoß aus 18 Metern ganz knapp rechts am Tor vorbei (48.), Mikail Baytar scheiterte mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Leier (51.), und auch Markus Esko schoss einen Freistoß aus 20 Metern in die Arme des Torwarts (56.).

In der 68. Minute belohnten sich die Hausherren dann mit dem 1:0. Keissoglou schickte mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte Markus Esko auf die Reise, der zwei Verteidiger abschüttelte, Keeper Leier umspielte und den Ball aus ganz spitzem Winkel ins leere Tor einschob. Dabei blieb es bis in die Nachspielzeit, dann hätte Markus Esko den Sack zumachen können, doch er scheiterte bei einem Konter frei an Leier. Im direkten Gegenzug wurde der Ball von Glaveski lang auf Mitja Schierbaum geschlagen, der Keeper Dafe Nana umspielte und danach keine Mühe hatte, das 1:1 zu erzielen (90.+3). „Da sieht unsere gesamte Hintermannschaft inklusive Torwart alles andere als gut aus. Es passiert immer wieder, dass wir es nicht schaffen, solche langen Bälle zu verteidigen. Wenn wir weiter so billige Gegentore kriegen, werden wir nichts erreichen“, sagte Daseking.