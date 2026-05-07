Herber Rückschlag für den OSV Meerbusch Der OSV Meerbusch hat im Topspiel bei TuRa Brüggen einen empfindlichen Dämpfer im Aufstiegskampf der Bezirksliga kassiert. Trotz zwischenzeitlicher Führung unterlag der Tabellenführer mit 2:3 (2:2) und blieb damit im dritten Spiel in Folge ohne Sieg. von Christoph Baumeister · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

OSV muss um den Aufstieg bangen – Foto: Michael Zöllner

Der Vorsprung auf die Sportfreunde Neuwerk ist dadurch auf nur noch zwei Punkte geschrumpft – bei einer Partie weniger als der ärgste Verfolger. „Diese Negativserie kommt genau zum falschen Zeitpunkt. Es ist sehr bitter, dass wir den Aufstieg jetzt nicht mehr in der eigenen Hand haben“, sagte Trainer Dominik Voigt.