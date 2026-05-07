Herber Rückschlag für den OSV Meerbusch

Der Vorsprung auf die Sportfreunde Neuwerk ist dadurch auf nur noch zwei Punkte geschrumpft – bei einer Partie weniger als der ärgste Verfolger. „Diese Negativserie kommt genau zum falschen Zeitpunkt. Es ist sehr bitter, dass wir den Aufstieg jetzt nicht mehr in der eigenen Hand haben“, sagte Trainer Dominik Voigt.
Seine Mannschaft erwischte den besseren Start und ging durch Frederic Klausner in Führung (14.). Doch die Hausherren drehten die Partie per Doppelschlag. Nils Bonsels glich aus (30.), Mehmet Akkus traf per Foulelfmeter zum 2:1 (32.). Ioannis Alexiou glich kurz vor der Pause vom Punkt aus (44.). Nach dem Seitenwechsel gelang Dennis Coenen (49.) der Siegtreffer. „Die Brüggener haben aus vier Schüssen drei Tore gemacht, wir hingegen aus zehn nur zwei“, haderte Voigt mit der Chancenverwertung.
In der hektischen Schlussphase mit zwei Platzverweisen – unter anderem gegen den Meerbuscher Luis Heich (82., Notbremse) – blieb der erneute Ausgleich aus. „Uns haben viele erfahrene Spieler gefehlt. Für so eine junge Mannschaft war das vielleicht ein bisschen zu viel“, sagte Voigt. Trotz des Rückschlags bleibt der OSV-Trainer optimistisch: „Vielleicht tut uns die Jägerrolle jetzt sogar gut.“ Für das Heimspiel am Freitag (19.45 Uhr) gegen TuS Wickrath kehren mehrere Leistungsträger wie die beiden Torjäger Marc Rommel und Lars Stieger zurück. „Wir müssen die letzten drei Spiele gewinnen und den Druck hochhalten“, fordert Voigt.
Der TSV Meerbusch II steht in der Parallelgruppe dagegen unmittelbar vor dem Abstieg. Das Schlusslicht unterlag dem MSV Düsseldorf mit 1:3 (1:2) und weist vier Spieltage vor Schluss bereits acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz auf. Der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich durch Eric Schulz (36.) war letztlich zu wenig. Um die minimale Chance auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten, müssen die Blau-Gelben am Sonntag um 15 Uhr beim Aufstiegsaspiranten TSV Eller gewinnen.
In der Kreisliga A wurde die Partie zwischen Rhenania Hinsbeck und dem SSV Strümp beim Stand von 3:0 für die Gastgeber abgebrochen. Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt Strümp den TuS Gellep.
Die OSV-Frauen trennten sich in der Bezirksliga mit 4:4 (0:1) von TuRa Brüggen. Mit zwei späten Treffern retteten Svea Schneider (82.) und Nele Nelles (90.+3) den Osteratherinnen zumindest einen Punkt. Am Sonntag um 11 Uhr sind sie zu Gast bei Marathon Krefeld.