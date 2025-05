Herber Rückschlag für Darching II – SF Föching punktet beim FC Geretsried

DJK Darching II in rot - TSV Wolfratshausen Foto tp hier Markus Leitner am ball attackiert von Ege Ahmed – Foto: Thomas Plettenberg

Die DJK Darching unterliegt in Sauerlach knapp mit 0:1. Die Sportfreunde aus Föching erkämpft sich ein Remis auswärts beim FC Geretsried.

Punktlos ist an diesem Spieltag die DJK Darching II geblieben. Das Schlusslicht in der A-Klasse 3 unterlag beim TSV Sauerlach mit 0:1. Wenigstens einen Punkt brachten die Sportfreunde Föching von ihrem Auswärtsspiel mit. Die Partie beim FC Geretsried endete 1:1. Das bedeutet Platz neun in der Tabelle. Gestern, 13:00 Uhr FC Geretsried FC Geretsrie SF Föching SF Föching 1 1 Abpfiff

FC Geretsried – SF Föching⇥1:1 (1:0) Tore: 1:0 Maier (36.), 1:1 Lehmann (61.); Rote Karte: Nadler (FC/Handspiel/69.). Die SF Föching teilten sich beim Auswärtsspiel in Geretsried die Punkte. Mit 59 Treffern aus 21 Spielen war schon vor der Partie die taktische Grundausrichtung der Geretsrieder abzusehen. „Wir haben gewusst, dass die viele Tore schießen und uns taktisch defensiv eingestellt“, erklärt SF-Coach Werner Klinke. Diese Vorgabe war zunächst die perfekte Antwort auf die langen Bälle, die immer wieder in Richtung der beiden Geretsrieder Stürmer geschlagen wurden. Inmitten der ersten Hälfte sorgte allerdings eine Unaufmerksamkeit in der Föchinger Hintermannschaft für das Gegentor. Der Ausgleichstreffer der Sportfreunde war nach einer guten Stunde hochverdient. Die aufgrund eines absichtlichen Handspiels klare rote Karte brachte der Klinke-Elf allerdings nicht die erhofften Räume. „Heute wäre mehr drin gewesen“, meint Klinke. „Andererseits haben wir als Neunter beim Dritten einen verdienten Punkt geholt.“