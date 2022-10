Herber Rückschlag!

Die aufkeimende Hoffnung nach der Partie in Mutlangen und dem tollen Spiel gegen Waldstetten, haben wir in Durlangen wieder komplett zunichte gemacht. Bis auf eine ordentliche Anfangsphase verfielen wir wieder in alte Muster und mussten uns am Ende leider verdient geschlagen geben.



Wir wollten nach dem 0:0 gegen Waldstetten in Durlangen unbedingt nachlegen und so noch einige Punkte bis zur Winterpause sammeln. Die Gastgeber hatten vor Anpfiff gerade mal drei Zähler auf dem Konto und wir wussten das sie sicherlich nicht vor Selbstbewusstsein strotzen würden. Zu Beginn des Spiels waren wir auch präsent und konnten so schnell die Spielkontrolle erlangen. Doch wie schon häufiger in der Saison machte uns die Chancenverwertung Probleme. Wir hätten durchaus in Führung gehen können, wenn nicht müssen. Das hätte den Hausherren sicherlich schnell den Zahn gezogen, aber wir brachten die Kugel leider nicht über die Linie. Mit zunehmendem Spielverlauf verloren wir dann völlig grundlos immer mehr die Kontrolle und machten so die Hausherren immer stärker. Bis zum Halbzeitpfiff war es schon fast eine nahezu ausgeglichene Partie. Torlos ging es dann auch in die Kabinen.

Wer nun hoffte das wir uns in der Halbzeitpause wieder berappeln und erneut eine druckvolle Anfangsphase auf den Platz legten, sah sich leider getäuscht. Durlangen witterte seine Chance und konnte diese dann auch nutzen. Ein Freistoß in der 48. Minuten fand aus halblinker Position sein Ziel. Doch nicht mal der Gegentreffer rüttelte uns wach. Nach vorne spielten wir weiterhin ohne Konzept und viel zu hektisch. In der Defensive sahen die mitgereisten Fans immer wieder große Lücken und die Abstände stimmten kaum. So machten wir es den Hausherren natürlich leicht. Diese konnte den Ball oftmals in ihrer Hälfte erobern und versuchten es dann meist mit langen Bällen, die meist gefährlich wurden. In dieser Phase rettete uns zweimal das Aluminium vor der Vorentscheidung. Doch nach einem Aufbaufehler in der 78. Minute war es dann so weit. Durlangen gelang ein Ballgewinn tief in unserer Hälfte, spielte es dann gut aus und stellte auf 2:0. Komischerweise machten wir es in der verbleibenden Spielzeit wieder besser und kamen ein ums andere Mal in die gefährlichen Räume. Die Schlussoffensive, wenn man sie so nennen will, kam aber leider zu spät. Nick Mayer gelang zwar in der 90. Minute noch der Anschlusstreffer, aber mehr sollte nicht mehr herausspringen.



Eine Niederlage, die man sich komplett selbst zuzuschreiben hat. In Lindach, beim letzten Spiel in diesem Kalenderjahr, müssen wir abermals ein anderes Gesicht zeigen, um was Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Allein die Hoffnung stirbt zuletzt.