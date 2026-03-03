Herber Dämpfer im Nebel: Ulm unterliegt Hoffenheimer Reserve mit 1:3

Die Partie begann im Nebel im Donaustadion für die Ulmer wie gemalt. Nachdem die Defensive eine erste Schrecksekunde überstanden hatte, als Florian Bähr einen Volleyschuss nach einer Kopfballabwehr knapp über das Gehäuse von Max Schmitt setzte (9.), schlugen die Spatzen in der 12. Minute zu. Leon Dajaku trat zu einem direkten Freistoß an und schlenzte die Kugel mit viel Gefühl an Hoffenheims Torhüter Lúkas Petersson vorbei ins rechte Eck zur 1:0-Führung. Ulm drückte weiter: In der 31. Minute verhinderte der Pfosten nach einem Fernschuss von Dennis Chessa den zweiten Treffer der Gastgeber.

Kalte Dusche noch vor der Pause

In der Folge kamen die Gäste von Trainer Stefan Kleineheismann besser ins Spiel. In der 34. Minute musste Max Schmitt erstmals sein ganzes Können aufbieten, um mit einer starken Fußparade gegen Labes den Ausgleich zu verhindern. Doch fünf Minuten später war auch der Ulmer Schlussmann machtlos. Nach einem weiten Ball von Labes blieb Deniz Zeitler im Strafraum cool, umkurvte Max Schmitt und schob zum 1:1-Ausgleich ein (39.). Mit diesem Remis ging es in die Kabinen.

Ansturm ohne Fortune nach dem Seitenwechsel

Zur zweiten Halbzeit brachte Pavel Dotchev mit Lucas Röser für Niko Vukancic frischen Wind. Die Ulmer kamen mit viel Wut im Bauch aus der Pause. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff landete ein Schuss von Dennis Chessa nach Vorarbeit von Jonathan Meier zur Ecke abgefälscht. Der anschließende Volleyschuss von Elias Löder flog knapp über den Kasten (49.). In der 55. Minute rettete Lúkas Petersson der TSG mit einer reflexartigen Parade gegen einen Kopfball von Elias Löder aus kurzer Distanz das Unentschieden. Auch in der 65. Minute blieb der Erfolg aus, als Elias Löder eine Flanke von Leon Dajaku knapp am Tor vorbeiköpfte.

Bitteres Ende im Donaustadion

Während Ulm die Chancen liegen ließ, bewies Hoffenheim eine gnadenlose Effektivität. In der 76. Minute konnte Max Schmitt in einem Eins-gegen-eins noch einmal glänzend gegen den allein auf ihn zulaufenden Deniz Zeitler parieren. Doch nur zwei Minuten später war der Bann gebrochen: Erneut lief Deniz Zeitler auf das Tor zu und schob diesmal sicher zum 1:2 ein (78.).

Ulm warf in der Schlussphase alles nach vorne. Ein Volleyschuss von André Becker nach Ablage von Lucas Röser wurde jedoch erneut von Lúkas Petersson entschärft (88.). Im direkten Gegenzug fiel die Entscheidung: Nachdem Max Schmitt zunächst noch stark gegen Deniz Zeitler pariert hatte, versenkte der eingewechselte Oskar Hencke den Nachschuss zum 1:3-Endstand.

Schwierige Lage im Tabellenkeller

Die Niederlage schmerzt besonders mit Blick auf das Tableau, wo der SSV Ulm 1846 Fußball auf dem 18. Rang verharrt. Die Gäste aus Hoffenheim belegen indes den 12. Platz. Für die Spatzen gilt es nun, die Wunden schnell zu heilen, denn bereits am kommenden Samstag steht das wichtige Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt 05 an. Dort müssen die Chancen besser genutzt werden, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren.