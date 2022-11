Herber Dämpfer für Diefflen SV Auersmacher 5:1-Kantersieg im Derby um die Aufstiegsplätze

Der SV Auersmacher hat am Donnerstag in einem vorgezogenen Spiel der RPS-Oberliga Gruppe Süd seine Anwartschaft auf einen Platz in der Meisterrunde der RPS-Oberliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim 5:1 (5:0)-Erfolg stand der Triumph der Gastgeber schon zur Pause fest.

Beim 5:1 (5:0)-Heimsieg des SV Auersmacher über den FV Diefflen im Rahmen der RPS-Oberliga Gruppe Süd war die Partie zur Pause schon entschieden. Niklas Dahler (7.), Marius Schley (19., 33. und 39.) sowie Maximilian Escher (25.) machten bald aus jeder Chance einen Treffer. "Das Ergebnis zur Pause spiegelt die Kräfteverhältnisse nicht wider, wir waren ja keine fünf Tore schlechter. Wir waren aber defensiv zu anfällig, agierten oft zu langsam und haben sie immer wieder zu Chancen kommen lassen, die sie eiskalt ausnutzten. Im zweiten Durchgang wurde es besser, aber da war es entschieden", sagte Gäste-Trainer Thomas Hofer zu der sehr einseitigen Partie in Halbzeit Eins. Die bessere zweite Halbzeit der Gäste beweist auch der einzige Treffer der Dillinger durch Marvin Guss (54.). "Wir haben hier nichts geschenkt, wir brauchen auch noch Punkte für die Meisterrunde, die müssen wir nun in den restlichen Spielen holen", sagte FVD-Trainer Thomas Hofer. Sein Team empfängt am Samstag, 19.11. um 14 Uhr nun Spitzenreiter FK Pirmasens. Anders war die Gefühlswelt bei Jan Berger, dem Trainer des Gewinner-Teams. "Wir waren brutal effektiv heute, haben alles ausgenutzt. Dabei fehlen immer noch elf Kaderspieler, von denen auch trotz der längeren Pause keiner zurückkommt. Wir waren gut, aber keine fünf Tore besser im ersten Durchgang. Unser Ziel bleibt die aufstiegsrunde, der sind wir heut einen Schritt näher gekommen", sagte Berger. In der Tabelle liegt Diefflen jetzt auf Platz Drei, Auersmacher ist punktgleich Vierter, hat sogar die gleiche Tordifferenz wie die Dillinger, aber weniger Tore erzielt. Am übernächsten Wochenende (19./20. November) ist der SV Auersmacher spielfrei. Mechtersheim (ein Punkt zurück) und der FC Arminia Ludwigshafen (2 Punkte hinter Auersmacher) könnten vorbeiziehen, die beiden vorderpfälzischen Teams haben sogar zwei Spiele weniger ausgetragen als der SVA. Hinter dem Sechsten klafft eine Zehn-Punkte-Lücke zum Elften FC Hertha Wiesbach. Nur die ersten fünf kommen in die Meisterrunde, der sechste schaut in die Röhre.