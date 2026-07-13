Herber Dämpfer für den LSK Wiedersehen mit Dassendorf schon am Mittwoch +++ Hartig komplettiert den Kader von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der Lüneburger SK Hansa trat am Wochenende beim Vierlandencup an. Nach souveräner Vorrunde kassierte er im Finale gegen den TuS Dassendorf eine unerwartet deftige Klatsche. Anschließend präsentierte der Oberligist einen weiteren Neuzugang, der zuletzt beim HSV sein Können unter Beweis stellte.

Noch am Samstag wurde der LSK seiner Favoritenrolle gerecht, bezwang die Landesligisten Altengamme (3:0) - zugleich Ausrichter des Vorbereitungsturniers - und Curslack-Neuengamme (2:0) in jeweils nur 45 Minuten andauernden Partien ungefährdet. Im Endspiel wartete mit dem TuS Dassendorf allerdings ein Gegner vom anderen Format. Schon im Vorjahr bekamen die Lüneburger dies zu spüren und unterlagen mit 2:5, wobei alle Gegentore vor der Pause entstanden. Diesmal fiel die Niederlage sogar noch deutlicher aus. Das rundum erneuerte Dassendorf - unter anderem zog es Ex-Profi Martin Harnik fort - dominierte nach Belieben, führte zur Pause mit 4:0 und gewann am Ende mit 8:0. Schon am Mittwoch kommt es übrigens zum nächsten Aufeinandertreffen beider Teams, und zwar ab 19.00 Uhr in Hamwarde. An der Begegnung teilnehmen wird dann auch Jonas Hartig Der Mittelfeldspieler habe sich eigentlich nur beim LSK fithalten wollen, entschied sich aber letztlich für einen Wechsel zum Oberligisten. „Eigentlich waren unsere Kaderplanungen abgeschlossen. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, einen Spieler wie Jonas zu verpflichten, dann muss man zugreifen", erklärte Trainer Tarek Gibbah in der Vereinsmitteilung