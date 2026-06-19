Herber Dämpfer für Breitenbergs Höhenflieger, Dorfbachs Ausrufezeichen

Schweißtreibende Angelegenheit bei Temperaturen um 30 Grad. Aber Dorfbach behielt in Bischofsmais kühlen Kopf. – Foto: Bernardo Picture

Die Sommerpause ist für viele Teams in Niederbayern bereits wieder zu Ende. Die Vorbereitung läuft, langsam aber sich stehen die ersten Testpartien auf dem Programm. Auch am heutigen Freitagabend gingen einige Freundschaftsspiele im Hinblick auf die kommende Saison 2025/26 über die Bühne. Wir haben dazu eine kleine Übersicht für euch:

Maxi Zischler heißt der neue starke Mann an der Seitenlinie des TV Aigslbach. Ein klangvoller Name im bayerischen Amateurfußball. Seine aktive Laufbahn hat der 36-Jährige mit dem Meistertitel in der Landesliga Mitte mit der SpVgg Landshut beendet. Jetzt schlägt er ein neues Kapitel auf. Das erste Testspiel war noch nicht das Gelbe vom Ei - 0:2-Pleite gegen den Oberpfälzer Bezirksligisten BSC Regensburg.



Bezirksliga-Aufsteiger gegen Bezirksliga-Topteam - mit dem besseren Ende für die Landauer! Der FC Künzing muss in diesem Sommer einen Umbruch meistern, einige arrivierte Kräfte haben die "Römer" verlassen, darunter auch die Coaches Matthias Süß und Fabian Burmberger. Das Sagen haben nun die Seidl-Brüder. Daniel als Chefcoach und Tormaschine Christian als spielender Co-Trainer. Wie wird sich das entwickeln? Eine der spannendsten Fragen in der Bezirksliga Ost.



Achtungserfolg für die Dorfbacher! Der Kreisligist setzte sich mit 3:0 beim klassenhöheren Bezirksligisten SV Bischofsmais durch. Das gibt Rückenwind für die Vorbereitung!