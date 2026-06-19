 2026-06-19T10:19:57.353Z

Testspiel

Herber Dämpfer für Breitenbergs Höhenflieger, Dorfbachs Ausrufezeichen

Testspiele am Freitagabend

von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
Schweißtreibende Angelegenheit bei Temperaturen um 30 Grad. Aber Dorfbach behielt in Bischofsmais kühlen Kopf.
Schweißtreibende Angelegenheit bei Temperaturen um 30 Grad. Aber Dorfbach behielt in Bischofsmais kühlen Kopf. – Foto: Bernardo Picture

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O'diendorf

Die Sommerpause ist für viele Teams in Niederbayern bereits wieder zu Ende. Die Vorbereitung läuft, langsam aber sich stehen die ersten Testpartien auf dem Programm. Auch am heutigen Freitagabend gingen einige Freundschaftsspiele im Hinblick auf die kommende Saison 2025/26 über die Bühne. Wir haben dazu eine kleine Übersicht für euch:

Heute, 18:00 Uhr
SG Breitenberg / Sonnen
SG Breitenberg / SonnenSG Breitenberg / Sonnen
TSV-DJK Oberdiendorf
TSV-DJK OberdiendorfO'diendorf
0
8
Abpfiff

Eine unvergessliche Spielzeit 2025/26 hat die SG Breitenberg/Sonnen hinter sich. Meister der Kreisklasse Passau/Freyung und Kreis-Pokalsieger - das wird man freilich nicht alle Jahre. Dementsprechend ausgiebig fielen die Feierlichkeiten aus! (>>>Hier geht`s zum ausführlichen Meisterbericht!)

Ein bissl verkatert präsentierte sich die SG allerdings im ersten Testspiel für die kommende Saison. Mit 0:8 ging der Neu-Kreisligist gegen die Bezirksliga-Truppe des TSV-DJK Oberdiendorf unter. Starker Start für "Deandorf" - und ein Schuss vor den Bug für die SG Breitenberg/Sonnen. Es gibt noch viel zu tun...

Heute, 19:00 Uhr
TV Aiglsbach
TV AiglsbachAiglsbach
BSC Regensburg
BSC RegensburgBSC Regensb.
0
2
Abpfiff

Maxi Zischler heißt der neue starke Mann an der Seitenlinie des TV Aigslbach. Ein klangvoller Name im bayerischen Amateurfußball. Seine aktive Laufbahn hat der 36-Jährige mit dem Meistertitel in der Landesliga Mitte mit der SpVgg Landshut beendet. Jetzt schlägt er ein neues Kapitel auf. Das erste Testspiel war noch nicht das Gelbe vom Ei - 0:2-Pleite gegen den Oberpfälzer Bezirksligisten BSC Regensburg.

Heute, 19:00 Uhr
FSV Landau/Isar
FSV Landau/IsarLandau
FC Künzing
FC KünzingKünzing
2
1
Abpfiff

Bezirksliga-Aufsteiger gegen Bezirksliga-Topteam - mit dem besseren Ende für die Landauer! Der FC Künzing muss in diesem Sommer einen Umbruch meistern, einige arrivierte Kräfte haben die "Römer" verlassen, darunter auch die Coaches Matthias Süß und Fabian Burmberger. Das Sagen haben nun die Seidl-Brüder. Daniel als Chefcoach und Tormaschine Christian als spielender Co-Trainer. Wie wird sich das entwickeln? Eine der spannendsten Fragen in der Bezirksliga Ost.

Heute, 19:00 Uhr
SV Bischofsmais
SV BischofsmaisBischofsmais
DJK-SV Dorfbach
DJK-SV DorfbachDorfbach
0
3

Achtungserfolg für die Dorfbacher! Der Kreisligist setzte sich mit 3:0 beim klassenhöheren Bezirksligisten SV Bischofsmais durch. Das gibt Rückenwind für die Vorbereitung!