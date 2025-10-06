Herbe und verdiente Niederlage

Puh da fehlen einem die Worte. Der Gastgeber war zu jeder Zeit besser und aggressiver in den Zweikämpfen. War vor dem Tor eiskalt und schenkte uns völlig verdient bis zum Halbzeitpfiff 4 Tore ein.

Auch nach dem Seitenwechsel konnte unsere Mannschaft nicht an die vorigen Spiele anknüpfen und musste noch 3 weitere Gegentreffer hinnehmen und hatte mit drei Aluminium Treffer noch Glück das es nicht höher ausging. Unsere Offensivabteilung hatte so gut wie keine Durchschlagskraft, nur einmal landete ein Kopfball von Tim Bärtele am Querbalken, das wäre auch nur Ergebniskosmetik gewesen.

So hagelte es eine völlig verdiente Niederlage!