Herbe Schlappe an der Ahr

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken mussten am Sonntag nach mehr als einem Jahr mal wieder einem gegnerischen Team nach einem Ligaspiel zum Sieg gratulieren. Die Niederlage beim SC 13 Bad Neuenahr fiel mit 1:6 (1:5) gleich mal so richtig deutlich aus.

Die erste Niederlage nach mehr als 14 Monaten in einem Ligaspiel fiel für die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken recht deutlich aus. Beim SC 13 Bad Neuenahr unterlag das Team von Trainer Tobias Grimm am Sonntag deutlich mit 1:6 (1:5). Schon zur Pause war auf dem kleinen Kunstrasenplatz an der Kreuzstr. die Frage nach dem Sieger des Spiels geklärt. Die Rheinländerinnen führten nach Treffern von Maya Mensing (15. und 27.) und Alina Schmitz (19.), bereits zur Mitte der ersten Hälfte deutlich. Katharina Hübschen konnte nach genau einer halben Stunde den letztlich einzigen Gäste-Treffer markieren. Bis zur Pause erhöhte Mensing vom Anstoß weg (31.) und mit ihrem vierten Tagestreffer kurz vor der Pause (40.) auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte dann noch Veronika Bitzen in der 56. Minute.

Die Gastgeberinnen überholten somit den FCS und sind nun unmittelbar vor den Malstatterinnen Zweiter.