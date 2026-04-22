Herbe Pleite im Topspiel: Freiberg geht in Aspach komplett baden

In der Anfangsphase begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Großaspach hatte zwar die erste nennenswerte Offensivaktion, Freiberg hielt die Partie jedoch zunächst offen und blieb im Ballbesitz präsent. Nach einer halben Stunde war die Begegnung noch ausgeglichen, ehe sich das Spiel in kurzer Zeit drehte. In der 38. Minute nutzte Großaspach einen Fehler im Freiberger Aufbau zur Führung.

Nur vier Minuten nach dem 1:0 folgte der zweite Rückschlag. Nach einem Foul im Strafraumbereich entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Großaspach zum 2:0 verwandelte. In dieser Szene sah Marco Kehl-Gómez auf Freiberger Seite Gelb, auch auf der Gegenseite wurden zwei Verwarnungen ausgesprochen. Aus Sicht des SGV war vor allem der Zeitpunkt des zweiten Gegentreffers schwerwiegend, weil die Partie damit kurz vor der Halbzeit deutlich in Richtung des Tabellenführers kippte.

Keine Wende nach dem Wechsel

Nach dem Seitenwechsel brauchte Freiberg eine schnelle Reaktion, bekam stattdessen jedoch den dritten Gegentreffer. In der 55. Minute erhöhte Großaspach auf 3:0 und nahm dem Spiel damit früh im zweiten Durchgang die Spannung. Der SGV fand in der Folge keinen Weg mehr zurück, während der Gastgeber die Partie kontrollierte. In der 80. Minute fiel schließlich noch das 4:0, das den klaren Endstand herstellte.

Folgen für das Titelrennen

Mit der Niederlage bleibt Freiberg bei 58 Punkten und weist nun 61:31 Tore auf. Großaspach steht nach dem direkten Duell bei 64 Zählern und hat sich im Rennen um Rang eins einen spürbaren Vorteil verschafft. Hinter dem Führungsduo hat sich zudem FSV Frankfurt auf 50 Punkte verbessert, während Homburg bei 49 steht. Für den SGV ist der Abend deshalb in doppelter Hinsicht bitter: Zum einen wegen der Deutlichkeit des Ergebnisses, zum anderen wegen der gewachsenen Distanz zur Spitze. Dass der Bahlinger SC keine Regionalliga-Lizenz beantragt hat und als erster Absteiger feststeht, bleibt für Freiberg in dieser Lage nur eine Randnotiz. Entscheidend ist, dass das Spitzenspiel klar verloren ging.