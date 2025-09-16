Herbe Packung im Dreisamtal

Am vergangenen sonnigen Sonntag musste die SG Wyhl/Endingen/Sasbach beim SF Oberried antreten. Die Kaiserstühler waren von Anfang bis Ende auf verlorenem Posten. Es wurde zwar gekämpft, aber das nützte nicht viel. Etliche personelle Ausfälle und zwei Viererpacks besiegelten die hohe Niederlage. Wie bekannt ist, spielt der ehemalige Nationalspieler, SC Freiburg Legende und Olympia Torschützenkönig 2016 (vor Neymar) Nils Petersen beim SF Oberried II. Es war sicherlich toll, so eine Persönlichkeit (selbst SC Fan, wie viele im Team) mal so hautnah zu sehen. Aus sportlicher Sicht eher eine Katastrophe… Wie gesagt, 4 Tore und zwei Vorlagen.

Bereits nach ein paar Sekunden zappelte der Ball im Netz (1.). Paul Olbertz eröffnete den Reigen. In der 16. Spielminute schoss dann Nils Petersen sein erstes Tor. Er entwischte der Abwehr und verwandelte gewohnt souverän. Die SG Wyhl/Endingen/Sasbach lief Ball und Gegner nur hinterher, hatte aber 2-3 gute Kontermöglichkeiten. Doch entweder konnte der SF-Keeper oder der letzte Abwehspieler die Situationen bereinigen. Gegen Ende der ersten Halbzeit fiel dann noch das 3:0 und 4:0. Nils Petersen lief nach einem Steckpass in die Tiefe, auf SG-Keeper Antoni Kurek zu und konnte ihn tunneln (38.). Kurz darauf konnte Olbertz eine Flanke volley verwerten (43.).

Die Mannen vom Trainerduo Peter Klär und Valon Dogani nahmen sich zum zweiten Spielabschnitt einiges vor. Vor allem kompakter zu stehen und mehr zu kommunizieren. Dies gelang bis zur 69. Spielminute ganz gut, ehe Nils Petersen seinen Hattrick komplettierte. Nach einem Fehler lupfte er den Ball in hohem Bogen aus ca. 25 Metern ins lange Eck – 5:0. Olbertz wollte ihm in nichts nachstehen und machte zwei weitere sehenswerte Treffer – 7:0. Kurz vor Spielende wurde Nils Petersen der Ball wieder auf dem Silbertablett serviert. Wieder ein Lupfer, diesmal aus ca. 30 Metern (88.). Dies lässt sich ein Bundesligaschlitzohr nicht entgehen.

Fazit

Am Ende geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung. Wie gesagt, waren die Kaiserstühler extrem ersatzgeschwächt (verletzt, im Urlaub und keine Abstellungen der ersten Mannschaften). Schade, gerade in so einem Spiel vor toller Kulisse. Paul Olbertz und Nils Petersen schnürten jeweils einen Viererpack. Damit ist Nils in seinem vorgegebenen Soll (2 Tore im Schnitt). Wir haben es ihm aber auch zu leicht gemacht. Nun gilt es, dieses Spiel aus sportlicher Sicht schnell abzuhaken und versuchen am kommenden Wochenende die ersten Punkte einzufahren...

Am Sonntag, 21.09. empfängt die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II den SV Ballrechten-Dottingen II. Anstoß im Endinger Erle ist um 13:00 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)