Herbe Niederlage für SCBV - Oberpframmern überwindet Negativserie

Haidhausen – Zuletzt hatte der SC Baldham-Vaterstetten zwei Schützenfeste gefeiert. An diesem Sonntagnachmittag lief es für den SCBV genau andersrum: es gab eine Packung. Zum Abschluss des Fußballjahres in der Kreisliga 3 (München) setzte es eine 2:6-Niederlage beim Tabellenführer.

Roman Sieger-Krumpholz, der erneut Chefcoach Gediminas Sugzda vertrat, bilanzierte nach dem Abpfiff auf dem Kunstrasen in Haidhausen: „Die erste Halbzeit war absolut ausgeglichen und das 0:2 deutlich zu hoch.“ Damit bezog er sich auf den Doppelschlag der gastgebenden SpVgg nach knapp einer halben Stunde. Mateo Vidmar (28.) und Ervin Kurta per Traumtor (30.) schossen innerhalb von zwei Minuten eine 2:0-Führung heraus. Sieger-Krumpholz ärgerte sich derweil vergeblich, dass seine Mannschaft „mindestens einen Elfmeter hätte bekommen müssen“.

Als die Platzherren relativ schnell nach dem Seitenwechsel durch Jan Schumacher den dritten Treffer nachlegten, schien die Parte frühzeitig gelaufen (49.). Simon Lämmermeier brachte die Gäste jedoch kurz darauf wieder auf 1:3 heran (52.), Vidmar mit seinem zweiten Treffer stellte nach einer Stunde den alten Abstand wieder her (60.). „Wir haben in den entscheidenden Situationen naiv verteidigt“, so Sieger-Krumpholz, der betonte: „Wir werden das analysieren und in Zukunft besser machen.“

Der SC Baldham-Vaterstetten gab allerdings noch nicht auf und verkürzte durch einen verwandelten Elfmeter von Niklas Stepanek in der 69. Minute auf 2:4. Für eine spektakuläre Wende reichte es jedoch nicht mehr. Im Gegenteil: Bahez Hamad (76.) nach einem Konter und Doppelpacker Ervin Kurta mit seinem 14. Saisontreffer schraubten das Resultat für den Wintermeister aus Haidhausen in die Höhe (83.). „Das Ergebnis war in Summe zu hoch, der Sieg aber absolut verdient“, fand Roman Sieger-Krumpholz.

Der SCBV lässt sich von der deftigen Pleite im letzten Spiel des Jahres jedoch nicht den mittlerweile positiven Blick auf das letzte Halbjahr verderben: „Der Saisonstart war alles andere als positiv und das Hinspiel gegen Haidhausen war der Wendepunkt. Seitdem haben die Jungs ihre Einstellung geändert, was sich auch in den Ergebnissen gezeigt hat. Ich freue mich auf die Rückrunde“, blickt Sieger-Krumpholz dem neuen Jahr optimistisch entgegen.

Oberpframmer beendet Negativserie nach fünf Spielen

„Uns ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen.“ Florian Lechner, gemeinsam mit Bruder Stefan Trainer der Pframmener Kreisligakicker, war hörbar erleichtert, als er das Ende der fünf Spiele andauernden Negativserie verkünden konnte: „Jetzt gehen wir wenigstens mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Dieser Sieg ist weit mehr wert als nur drei Punkte.“ Von Anfang an habe man den Kampf auf dem rutschigen Oberföhringer Kunstrasen angenommen.