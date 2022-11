Herbe Niederlage für den FCA

Durchgang zwei startete nach dem Geschmack der Gäste. Kuballa verwertete einen Freistoß von Bogner. Alemannia stand nun durchgehend auf dem Gaspedal und es eröffneten sich einige Kontergelegenheiten für die Gastgeber. Einen dieser Konter nutze der stark aufspielende Rizzo letztlich zur Vorentscheidung und zum verdienten 3:1. In der Folge warfen die FCAler nochmal alles nach vorne und wurden vom Bezirksliga Sturm der Waldperlacher eiskalt bestraft. Jeder Schuss war nun ein Treffer. Erst erhöhte Edibiri zum 4:1, ehe erneut Rizzo den 5:1 Endstand besiegelte.





Fazit Coach Zimpfer: „ Erstmal Glückwunsch an Waldperlach, zu wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Klingt nach nem 0:2 zur Halbzeit vllt. komisch, aber rein spielerisch war ich absolut zufrieden mit dem ersten Durchgang. Schöne Kombinationen und viele Abschlüsse wurden leider nicht genutzt. Waldperlach hingegen war heute eiskalt vor der Kiste. Hintenraus hat sich eine offensivere Umstellung meinerseits leider nicht positiv ausgewirkt. Ich mache den Jungs überhaupt keinen Vorwurf. Sie haben wirklich sehr viel probiert und die Niederlage in der Höhe auch nicht verdient. Aber nun ist’s eben so und wir werden nächste Woche gegen Neuperlach II ( natürlich SVN I schon in der Winterpause), wieder alles in die Waagschale werfen für nen schönen Jahresabschluss.