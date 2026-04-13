Herbe Auswärtsklatsche im Allgäu

Bei verregnetem Wetter gastierte der SVB am Sonntagnachmittag im Allgäu beim FC Leutkirch, der vor der Partie auf dem vorletzten Tabellenplatz rangierte. Für die zuletzt formstarken aber verhinderten Fischer (Arbeit), Dantona (Heimat) und Krauter (Krankheit), rückten Walser, Kretzer und der wiedergenesene Fink neu in die Startelf.

Diese Startelf agierten in den Anfangsminuten gegen aggressive Gastgeber aber wie eine frisch zusammengestellte B-Jugend-Truppe, fing sich nach einem Eckstoß das 1:0 durch Bajrami (8.) und nach einem Konter folgerichtig das 2:0 durch Hoff (12.).Der FCL blieb auch nach der frühen Führung das zweikampfstärkere Team und verpasste in dieser Phase sogar die Chance aufs 3:0. Mit zunehmender Spieldauer fand Kellers Team zwar etwas besser ins Spiel, stellte sich sich vor FCL-Keeper Bayer aber oftmals zu ungeschickt und unpräzise an.