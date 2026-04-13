Herbe Auswärtsklatsche im Allgäu

FC Leutkirch – SV Baindt 4:0 (2:0)
Bei verregnetem Wetter gastierte der SVB am Sonntagnachmittag im Allgäu beim FC Leutkirch, der vor der Partie auf dem vorletzten Tabellenplatz rangierte. Für die zuletzt formstarken aber verhinderten Fischer (Arbeit), Dantona (Heimat) und Krauter (Krankheit), rückten Walser, Kretzer und der wiedergenesene Fink neu in die Startelf.
Diese Startelf agierten in den Anfangsminuten gegen aggressive Gastgeber aber wie eine frisch zusammengestellte B-Jugend-Truppe, fing sich nach einem Eckstoß das 1:0 durch Bajrami (8.) und nach einem Konter folgerichtig das 2:0 durch Hoff (12.).Der FCL blieb auch nach der frühen Führung das zweikampfstärkere Team und verpasste in dieser Phase sogar die Chance aufs 3:0. Mit zunehmender Spieldauer fand Kellers Team zwar etwas besser ins Spiel, stellte sich sich vor FCL-Keeper Bayer aber oftmals zu ungeschickt und unpräzise an.
Die verbesserten Anfangsminuten in Durchgang zwei ließen kurz Hoffnung auf ein Baindter Comeback aufkeimen, bis ein Leutkirch Eckball auf dem zweiten Bildungsweg zu Ringer am langen Pfosten durchflipperte, der auf 3:0 erhöhte (54.). Das Slapstick-Tor zum 4:0 - Keeper Odenbach schob einen schnell ausgeführten Freistoß Bajrami direkt in die Füße - beschrieb den gebrauchten Baindter Nachmittag am Ende perfekt, welcher von mehreren kläglich vergebenen Chancen in der Schlussphase abgerundet wurde.
Damit kassiert der SVB auf teilweise blamable Art und Weise die erste Liganiederlage seit dem 26.10 und wird sich in der kommenden Trainingswoche auf die absoluten Basics konzentrieren müssen, um gegen den Aufstiegsaspiranten aus Oberzell wieder ein gänzlich anderes Gesicht zu zeigen.
SV Baindt: Conner Odenbach, Michael Brugger (73. Übeydullah Gündogdu), Tobias Szeibel, Lukas Walser, Marc Bolgert (46. Leon Geng), Lukas Zweifel (68. Henry Hosse), Philipp Thoma, Marko Szeibel, Kevin Lang, Tobias Fink, Max Kretzer - Trainer: Markus Keller
Schiedsrichter: Dennis Mehl (Neu-Ulm)
Tore: 1:0 Fisnik Bajrami (8.), 2:0 Felix Hoff (12.), 3:0 Marvin Ringer (54.), 4:0 Fisnik Bajrami (63.)
Vorschau:
Sonntag, 19.04
15.00 Uhr: SV Baindt – SV Oberzell