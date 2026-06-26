Herausforderung nach dem Abstieg: Dornachs neuer Trainer Robert Rakaric im Interview

Der Trainer: Robert Rakaric (r.) sagt: „Der Umbruch ist tatsächlich größer ausgefallen, als es auf den ersten Blick vielleicht wirkt.“ – Foto: Sven Leifer

Robert Rakaric übernimmt den SV Dornach nach dem Abstieg aus der Landesliga. Erstmals seit Jahren trifft Dornach in der Bezirksliga wieder auf den Ortsrivalen Aschheim.

In den Kader des Fußball-Bezirksligisten SV Dornach ist reichlich Bewegung gekommen (wir berichteten), die Aufgabe für den neuen Chefcoach daher ebenso anspruchsvoll wie herausfordernd. „Der Umbruch ist tatsächlich größer ausgefallen, als es auf den ersten Blick vielleicht wirkt“, sagt Robert Rakaric: „Aktuell gehen wir davon aus, dass der Großteil der Kaderplanung abgeschlossen ist. Unser Fokus liegt klar darauf, die neue Mannschaft zusammenzuführen.“ Was den 40-Jährigen zum Vorbereitungsstart noch bewegt, lesen Sie im Interview.

Für uns ist es kein völlig neues Umfeld, sondern eher eine Rückkehr in eine bekannte und sportlich reizvolle Liga.

Herr Rakaric, worauf ist es Ihnen bei den Neuverpflichtungen in erster Linie angekommen?Uns war wichtig, Spieler zu holen, die sowohl sportlich als auch menschlich zu uns passen. Wir wollten Qualität, Dynamik und Konkurrenzkampf in den Kader bringen, gleichzeitig aber auch den Charakter der Mannschaft erhalten. Viele der Neuzugänge sind entwicklungsfähige Spieler mit hoher Motivation, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Robert Rakaric

Es geht nicht um ein starres System, sondern um Prinzipien: Leidenschaft, Disziplin, Laufbereitschaft sowie ein klares Auftreten mit und gegen den Ball.

Was sind Ihre Schwerpunkte in der nur knapp vierwöchigen Vorbereitung auf die kommende Spielzeit?Die Zeit ist kurz, deshalb müssen wir sehr zielgerichtet arbeiten. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung einer klaren Spielidee, die Abstimmung innerhalb der Mannschaft und die körperliche Grundlage für die Saison. Durch die vielen personellen Veränderungen geht es vor allem darum, schnell eine Einheit zu formen und Automatismen zu entwickeln.Der SV Dornach wurde wie der Ortsrivale FC Aschheim der Gruppe Ost zugeteilt. War das der ausdrückliche Wunsch der SVD-Verantwortlichen?Die Gruppe Ost ist für uns aufgrund der Wege und der regionalen Rivalitäten eine attraktive Lösung. Ob man von einem ausdrücklichen Wunsch sprechen kann, sei dahingestellt, aber wir freuen uns auf die Einteilung und die interessanten Duelle. Wir kennen die Strukturen und viele der Gegner gut. Für uns ist es kein völlig neues Umfeld, sondern eher eine Rückkehr in eine bekannte und sportlich reizvolle Liga.Ein Aschheimer Gemeindederby, in dem es um Punkte geht, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Was bedeutet das Ihnen, dem Verein und der Mannschaft?Derbys haben immer einen besonderen Reiz. Für die Zuschauer, die Vereine und die Spieler sind das besondere Spiele, auf die man sich freut. Solche Begegnungen sorgen für Aufmerksamkeit und Emotionen. Gleichzeitig darf man den sportlichen Wert nicht vergessen: Es gibt auch in einem Derby nur drei Punkte. Wir werden die Spiele mit Vorfreude, aber auch mit der nötigen Sachlichkeit angehen.

Robert Rakaric

Sie hätten das Team ursprünglich bereits in der Landesliga-Relegation übernehmen sollen. Dazu kam es dann aber nicht. Wie haben Sie die besonderen Umstände persönlich wahrgenommen?Ich möchte in diesem Zusammenhang eines klarstellen: Die damalige Berichterstattung war aus meiner Sicht teilweise von impulsiven Schlagzeilen geprägt und hat nicht immer die tatsächlichen Hintergründe widergespiegelt. Die Mannschaft hat mir mehrfach versichert, dass die Situation nichts mit mir persönlich zu tun hatte. Deshalb finde ich es wichtig, die Dinge heute sachlich einzuordnen. Letztlich wurde vieles auf dem falschen Kopf ausgetragen. Für mich ist das Thema aber abgeschlossen.Glauben Sie, dass Sie die Mannschaft vor dem Abstieg hätten retten können?Solche Fragen lassen sich im Nachhinein nie seriös beantworten. Fußball ist kein Planspiel. Die Relegation war eine schwierige Situation mit vielen Faktoren. Entscheidend ist für mich nicht, was hätte sein können, sondern was vor uns liegt.Die Dornacher kennen Sie bisher nur als Spieler. Was ist Ihnen in Ihrer Rolle als Trainer wichtig?Mir sind klare Abläufe, hohe Intensität und mannschaftliche Geschlossenheit wichtig. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die mutig auftritt, aktiv Fußball spielt und bereit ist, für den Mitspieler zu arbeiten. Dabei geht es nicht um ein starres System, sondern um Prinzipien: Leidenschaft, Disziplin, Laufbereitschaft sowie ein klares Auftreten mit und gegen den Ball.Was sind Ihre kurz- und mittelfristigen Ziele?Kurzfristig geht es darum, die Mannschaft zu stabilisieren, schnell als Einheit zusammenzuwachsen und eine erfolgreiche Saison zu spielen. Mittelfristig möchten wir den SV Dornach wieder nachhaltig in einer starken Position etablieren und eine Entwicklung anstoßen, auf die Spieler, Verein und Umfeld stolz sein können. Dabei sollen attraktiver und erfolgreicher Fußball Hand in Hand gehen. (guv)