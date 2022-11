Herausforderung für die U17 U17 des JFV A/O/B/H/H gastiert am Sonnabend beim Verfolger HSC Hannover

Das Topspiel in der Niedersachsenliga: Die U17 des JFV A/O/B/H/H gastiert am Sonnabend beim Verfolger HSC Hannover. Anstoß ist um 14 Uhr.

Der Tabellenzweite kann praktisch in Bestbesetzung auftreten. „Die Jungs sind heiß und freuen sich auf dieses Topspiel“, so Bulut, dessen Team mit Dejan Lazic (bisher 14 Treffer) den Top-Stürmer der Liga stellt.

Das Ziel der Gastgeber ist klar: „Wir möchten die Ersten sein, die in dieser Saison dem JFV Punkte klauen“, meint HSC-Trainer Mahir Bulut.

„Lazic ist der Unterschiedsspieler“, so JFV-Coach Lukas Höft. „Auf ihn müssen wir besonders aufpassen.“

Höft erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. „Für uns ist es das erste Spiel in dieser Saison, in dem wir auf einen Gegner treffen, der mindestens auf Augenhöhe ist“, so Höft. „Diese Begegnung wird für uns richtungsweisend.“