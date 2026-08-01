Herausforderung für Dersim Rüsselsheim zum Saisonstart

Zuvor gab es ein 5:0 gegen den Darmstädter Kreisoberligisten Türk Gücü Darmstadt und ein 5:0 gegen A-Ligist SV Nauheim 07. Hauptsächlich unterklassige Gegner forderte Dersim in der Vorbereitung. Zweimal traf das Team jedoch auf Gruppenligisten aus der Gruppenliga Wiesbaden. Gegen den FC Eddersheim II gab es beim Rüsselsheimer Kurzturnier ein leistungsgerechtes 2:2, gegen Germania Weilbach gab es gleich zu Beginn der Saisonvorbereitung die einzige Niederlage mit 1:2. Auch aus diesen Gründen gilt der Saisonstart beim SV Fürth am Sonntag als Standortbestimmung. Auf einen Mittelfeldplatz hoffen die Verantwortlichen des SV Dersim in der kommenden Saison und vor allem auf eine weniger turbulente Spielzeit als im vergangenen Jahr. Ligakonkurrent SV 07 Geinsheim hat zum Auftakt spielfrei.