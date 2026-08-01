Herausforderung für Dersim Rüsselsheim zum Saisonstart

Kreis Groß-Gerau. Gleich eine Herausforderung gibt es am Sonntag zum Auftakt der Gruppenliga für den SV Dersim Rüsselsheim. Die neuformierte Mannschaft von Spielertrainer Antonio Pascali muss um 15 Uhr beim SV Fürth antreten und erhält somit eine erste Standortbestimmung in dieser neuen Gruppenligasaison.
Dass der SV Fürth auch in dieser Saison in dieser Spielklasse antreten darf, ist einem Kraftakt am Saisonende zu verdanken, denn akut abstiegsbedroht waren die Odenwälder zeitweise. Dersim hingegen beendete die Saison 2025/26 mit einem negativen Lauf, der das Team noch den einst sicher gewähnten Relegationsplatz kostete. Bis auf Platz fünf wurde Dersim sogar durchgereicht, dies allerdings erst als sich Konkurrent Fehlheim den Platz in den Aufstiegsrelegationsspielen gesichert hatte. „Da war die Luft raus“, gab auch Teammanager Cem Ilhan damals zu. Somit wollen beide Mannschaften in dieser Partie herausfinden, wo sie nach der absolvierten Vorbereitung stehen.
Am vergangenen Wochenende beendete Dersim seine Vorbereitung mit einem 3:0-Sieg über den Gießener Kreisoberliga-Aufsteiger Amedspor Wetzlar. Noch einmal etwas Selbstvertrauen tanken und die Automatismen einspielen, das war die Intention dieser Begegnung, welche die Rüsselsheimer auswärts durch Treffer von Amin El Asraoui, Mohamed Kouraji und Samir Azouagh gewannen. Dabei könnte schon ein Grundgerüst für die Startelf am Sonntag gezeigt worden sein, das zahlreiche neu verpflichtete Spieler aufwies.
Zuvor gab es ein 5:0 gegen den Darmstädter Kreisoberligisten Türk Gücü Darmstadt und ein 5:0 gegen A-Ligist SV Nauheim 07. Hauptsächlich unterklassige Gegner forderte Dersim in der Vorbereitung. Zweimal traf das Team jedoch auf Gruppenligisten aus der Gruppenliga Wiesbaden. Gegen den FC Eddersheim II gab es beim Rüsselsheimer Kurzturnier ein leistungsgerechtes 2:2, gegen Germania Weilbach gab es gleich zu Beginn der Saisonvorbereitung die einzige Niederlage mit 1:2. Auch aus diesen Gründen gilt der Saisonstart beim SV Fürth am Sonntag als Standortbestimmung. Auf einen Mittelfeldplatz hoffen die Verantwortlichen des SV Dersim in der kommenden Saison und vor allem auf eine weniger turbulente Spielzeit als im vergangenen Jahr. Ligakonkurrent SV 07 Geinsheim hat zum Auftakt spielfrei.