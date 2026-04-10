 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Herausforderung für Breidenbach: Dietkirchens Lauf stoppen

Teaser VL MITTE: +++ Der TuS Dietkirchen überrascht in der Fußball-Verbandsliga mit einer beeindruckenden Siegesserie. Der FV Breidenbach will die formstarken Limburger vor eine Prüfung stellen +++

von Redaktion · Heute, 22:34 Uhr · 0 Leser
Der FV Breidenbach und Felix Baum (weißes Trikot) bekommen es mit dem formstarken TuS Dietkirchen zu tun. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Der FV Breidenbach und Felix Baum (weißes Trikot) bekommen es mit dem formstarken TuS Dietkirchen zu tun. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Breidenbach
Dietkirchen

Breidenbach. Der TuS Dietkirchen ist aktuell eines der formstärksten Teams in der Fußball-Verbandsliga. Und die Limburger Ortsteilelf dürfte am Samstag (15 Uhr) eine hohe Hürde für das gastgebende Schlusslicht FV Breidenbach sein, das seine rote Laterne vor eigenem Publikum unbedingt wieder abgeben will.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.