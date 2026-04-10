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Ligavorschau
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Herausforderung für Breidenbach: Dietkirchens Lauf stoppen
Teaser VL MITTE: +++ Der TuS Dietkirchen überrascht in der Fußball-Verbandsliga mit einer beeindruckenden Siegesserie. Der FV Breidenbach will die formstarken Limburger vor eine Prüfung stellen +++
Breidenbach. Der TuS Dietkirchen ist aktuell eines der formstärksten Teams in der Fußball-Verbandsliga. Und die Limburger Ortsteilelf dürfte am Samstag (15 Uhr) eine hohe Hürde für das gastgebende Schlusslicht FV Breidenbach sein, das seine rote Laterne vor eigenem Publikum unbedingt wieder abgeben will.