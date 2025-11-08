Herausforderung auf der Hackmesserseite

Die Gastgeber rangieren in der Tabelle mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 23:29 einen Punkt hinter dem SVE. Bester Torschütze der Gastgeber ist Eugen Besrodni mit 9. Toren. Obwohl der SVE in seinem ersten Jahr bisher voll im Soll steht, kommt durch diese Konstellation eine gewisse Brisanz in die Begegnung. Mit einem Sieg würde der Gastgeber an der Erlenbrunner Manschaft vorbeiziehen. Andererseits könnte der SVE sich mit einem Sieg im oberen Tabellendrittel festsetzen. Hierbei wird es jedoch auf das zur Verfügung stehende Personal ankommen. Aufgrund personeller Sorgen und einem spielfreien Sonntag hat der SVE bereits einen Monat kein Spiel mehr ausgetragen. Entsprechend heiß sind die Jungs von Trainer #BD23 Bodo Dillmann und #DZ2 Domenico Zaffiro auf dieses Spiel.