Ligabericht
Okan Kunt (re., hier im Zweikampf mit Marvin Hartmann von der SG Obere Dill) hat den FC Niederroßbach im Winter in Richtung SSV Frohnhausen verlassen. © Lorenz Pietzsch
Herausfordernde Zeiten für FC Niederroßbach

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Fünf Abgänge im Winter, keine Zugänge und ab Sommer ohne Trainer: Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Ligist FC Niederroßbach steht vor einer schweren Restrunde +++

KLA Dillenburg
Niederroßb.

Haiger. Der FC Niederroßbach blickt einer schwierigen Restrunde in der Fußball-A-Liga Dillenburg entgegen. Fünf Spieler haben den Verein in der Winterpause verlassen, zudem wird der Club ab Sommer einen neuen Trainer benötigen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

