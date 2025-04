Her mit den Meister-T-Shirts

Viktoria Goch ist nur noch einen winzigen Schritt vom lang ersehnten Aufstieg in die Landesliga entfernt. Mit einem 7:0 (4:0) bei der SGE Bedburg-Hau unterstrich der Tabellenführer am Donnerstagabend einmal mehr, dass er für die Bezirksliga-Konkurrenten einfach zu stark ist. Da der FC Neukirchen-Vluyn erneut Federn lassen musste (1:1 gegen den VfB Uerdingen), reicht der Viktoria am kommenden Freitag im „Spitzenspiel“ gegen den Verfolger bereits ein Unentschieden, um die Meisterschaft vier Spiele vor Saisonende perfekt zu machen.