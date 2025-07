Heppenheimer Stadtpokal: Die Karten werden neu gemischt

Heppenheim (fran). Die Karten würden dieses Jahr neu gemischt, sagte Helmut Walter, Vorstandsmitglied des FC Sportfreunde Heppenheim, als er die Chancen seiner Mannschaft auf die Titelverteidigung beim Heppenheimer Stadtpokal einschätzen sollte. Tatsächlich haben sich die Vorzeichen nach dem Rückzug der „Weststadt-Kicker“ in die C-Liga geändert. Nicht nur mit Blick auf die Neuauflage des Turniers, das die Sportfreunde am Samstag, 26. Juli, ausrichten, sondern grundsätzlich.

So schickt sich der FC Starkenburgia an, die Führungsrolle im Heppenheimer Fußball wieder zurückzuerobern. Bestes Beispiel hierfür: der jüngste Doppelaufstieg von 1a (Kreisoberliga) und 1b (C-Liga). Und auch hinter dem Traditionsverein, der unlängst mit Pauken, Trompeten und der Traditionself der Frankfurter Eintracht sein 125-jähriges Bestehen feierte, haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben: Zwischen Starkenburgia und Sportfreunden sind inzwischen der TSV Hambach (A-Liga) und der SV Kirschhausen (B-Liga) angesiedelt. Nur D-Ligist SV Mittershausen verbleibt am Ende der Hierarchie. Gleichwohl ist die Freude groß, dass der SVM nach zweijähriger Pause wieder mit dabei ist.