Heppenheimer Lennox Schmitt will in Hessenliga durchstarten Die Familie Schmitt prägt den FC Starkenburgia Heppenheim seit Generationen. Lennox Schmitt strebt nun bei Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach nach sportlichem Erfolg.rnrn von Christopher Frank · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

„Er findet gute Lösungen im letzten Drittel, ist ein Junge, der immer alles gibt und eine gute Intensität spielen kann“, sagt Unter-Flockenbachs Trainer Lukas Cambeis über seinen Neuzugang Lennox Schmitt (hier noch im blauen Trikot der TSG 1862/09 Weinheim). – Foto: Dietmar Lohrer