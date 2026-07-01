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Heppenheimer Lennox Schmitt will in Hessenliga durchstarten
Die Familie Schmitt prägt den FC Starkenburgia Heppenheim seit Generationen. Lennox Schmitt strebt nun bei Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach nach sportlichem Erfolg.rnrn
von Christopher Frank · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
„Er findet gute Lösungen im letzten Drittel, ist ein Junge, der immer alles gibt und eine gute Intensität spielen kann“, sagt Unter-Flockenbachs Trainer Lukas Cambeis über seinen Neuzugang Lennox Schmitt (hier noch im blauen Trikot der TSG 1862/09 Weinheim). – Foto: Dietmar Lohrer
Heppenheim/Unter-Flockenbach. Ohne die Familie Schmitt sähe beim FC Starkenburgia Heppenheim vieles anders aus. Werner Schmitt hatte im Verein wohl schon fast jedes Amt inne – ob als Spieler, Jugendtrainer, Büttenredner an Fastnacht oder Vorstandsmitglied. Bruder Holger steht ihm in kaum etwas nach: Er zählte in den 1990er Jahren zu den prägenden Spielern der damaligen Mannschaft von Trainer Walter Lampert. Auch er engagierte sich nach der aktiven Karriere im Jugendbereich. „Mein Papa war mein erster Trainer“, erzählt Holgers Sohn Lennox. Und beim jüngeren Sohn Ben sah es ganz genauso aus.