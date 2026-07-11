Heppenheim vereint im Turnier

Verdienter Sieger: Titelverteidiger des Stadtpokals, den Bürgermeister Rainer Burelbach (mit Ball in der Hand) im Vorjahr übergab, ist am Sonntag der erneut als haushoher Favorit gehandelte Kreisoberligist FC Starkenburgia. Archivfoto: Dagmar Jährling

Heppenheim. Elf Jahre hat es gedauert, bis der FC Starkenburgia 2025 mal wieder den Heppenheimer Stadtpokal mit nach Hause nehmen konnte. Nachdem der einstige Oberligist den Fußball in der Kreisstadt über Jahrzehnte hinweg dominiert hatte, folgte rund um den Jahrtausendwechsel ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Sportfreunde um die fußballerische Vormachtstellung in der Stadt. In der jüngeren Vergangenheit, so schien es, liefen die Sportfreunde der Starkenburgia dann zunehmend den Rang ab.

So musste der Traditionsverein aus der Kernstadt 2022 den bitteren Gang in die A-Liga antreten, während die Konkurrenz aus der Weststadt in der Gruppenliga spielte. Selbst die Stadtteilvereine aus Hambach und Kirschhausen bewegten sich nahezu auf Augenhöhe mit dem einstigen Aushängeschild.

Die Rangfolge im Heppenheimer Fußball ist demnach so klar wie selten zuvor: Hinter der Starkenburgia kommt der A-Ligist aus dem Tal der Rosen, gefolgt vom B-Ligisten SV Kirschhausen und den Sportfreunden. Einzige Konstante ist der SV Mittershausen, der mit wenigen Ausnahmen seit jeher ganz unten (D-Liga) angesiedelt ist.

2026 sind die Fronten längst nicht mehr verhärtet. „Die Rivalitäten von früher gibt’s nicht mehr“, sagt Werner Schmitt, der stellvertretende Vorsitzende der Starkenburgia. Was zum einen daran liegt, dass sich die Sportfreunde vor Jahresfrist freiwillig in die C-Liga zurückgezogen haben und seitdem um die Existenz des Vereins kämpfen, während der FC Starkenburgia 2025 zumindest wieder in die Kreisoberliga zurückkehrte. Zum anderen weiß Schmitt auch: „Früher hatte jeder Verein seine eigene Jugend, heute können selbst wir als größter Verein es ohne die anderen nicht mehr schaffen.“ Ab der C-Jugend bilden die zwei großen Clubs die JSG Heppenheim, auch der TSV Hambach sitzt mit seiner Jugendabteilung inzwischen mit im Boot.

Der sportliche Reiz des diesjährigen Stadtpokals, der am Sonntag, 12. Juli (ab 12 Uhr), auf dem Zentgericht einmal mehr als Blitzturnier (Jeder gegen Jeden, Spielzeit: je einmal 30 Minuten) über die Bühne geht, hält sich dann womöglich auch in Grenzen – wenngleich der SV Mittershausen im Vorjahr gezeigt hat, dass die kurze Spieldauer den vermeintlich „Kleinen“ durchaus zugute kommen kann.

Schmitt unterstreicht zudem den Klassentreffen-Charakter, den das Turnier alljährlich erfüllt. Kaum anders klingen die Statements des neuen Sportfreunde-Coachs Sergej Pineker, von Mittershausens Trainer und Multifunktionär Klaus Bitsch, Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt und Hambachs Routinier Dennis Ragaller. Zudem äußern sich die Vertreter aller Vereine auf Anfrage dieser Redaktion über die Favoritenrolle und den Stellenwert des Turniers.

Wer macht das Rennen um den Heppenheimer Stadtpokal 2026?

Werner Schmitt (Starkenburgia): Als klassenhöchster Verein, Titelverteidiger und Gastgeber wollen wir den Stadtpokal natürlich verteidigen. Aber auch die Gegner, vor allem der TSV Hambach, sind nicht zu verachten – und vor allem nicht zu unterschätzen. Ganz persönlich bin ich auch auf die Sportfreunde gespannt, wie sie sich nach dem erneuten Umbruch präsentieren.

Sergej Pineker (Sportfreunde): Für mich ist die Starkenburgia der klare Favorit. Vor allem aufgrund ihrer fußballerischen Qualität.

Klaus Bitsch (SV Mittershausen): Der FC Starkenburgia wird als Veranstalter wohl am ehesten mit der bestmöglichen Mannschaft antreten – und am Ende auch gewinnen. Für uns ist das Turnier eher ein Trainingstag zum Einspielen, weil wir nur am Wochenende alle Spieler zusammen haben. Wir hoffen natürlich wieder auf einen Überraschungserfolg und wollen den anderen Vereinen das Leben so schwer wie möglich machen.

Dennis Ragaller (TSV Hambach): Auch wenn wir 2023 den letzten Stadtpokal auf dem „Galgen“ gewonnen haben, ist dieses Mal die Starkenburgia der Favorit. Nicht nur, weil sie in der höchsten Klasse spielen. Was da in den letzten beiden Jahren mit beiden Mannschaften aufgebaut wurde, ist beneidenswert.

Sascha Schmitt (SV Kirschhausen): Als Favoriten muss man ganz klar die Starkenburgia nennen. Als klassenhöchster Verein ist das einfach nur logisch.

Alle loben den besonderen Charakter des Stadtpokals

Was ist das Besondere an diesem Turnier?

W. Schmitt: Ich persönlich freue mich vor allem auf das Zusammenkommen aller Heppenheimer Fußballer und die Treffen mit vielen früheren Weggefährten.

Pineker: Wir können uns als C-Ligist gegen die „Großen“ beweisen und aufgrund der kurzen Spielzeit von nur 30 Minuten vielleicht auch für eine Überraschung sorgen. Das ist einfach eine charmante Sache.

Bitsch: Der Modus kommt uns vielleicht erneut gelegen. Ich persönlich erinnere mich aber auch gerne an die gut besuchten Turniere auf unserem Sportplatz. 2028 sind wir eigentlich wieder an der Reihe. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie sich die Gegner auf unserem Hartplatz anstellen – oder ob wir dann auf einem anderen Untergrund spielen.

Ragaller: Der Stadtpokal ist nicht nur ein Kräftemessen der Heppenheimer Vereine, sondern auch ein guter Testspieltag für die Vorbereitung. 120 Minuten gegen vier verschiedene Gegner helfen, um verschiedene Aufstellungen und taktische Vorgaben zu trainieren.

S. Schmitt: Die Spiele haben alle einen Derby-Charakter, das ist etwas Einmaliges. Und natürlich können wir uns mit Gegnern aus allen Klassen vergleichen – von der D-Liga bis zur Kreisoberliga.



