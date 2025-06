Auch die zweite Mannschaft des FC Starkenburgia (grüne Trikots) schlug sich wacker gegen die namhaften Gegner, wie hier gegen den SV Heilbronn am Leinbach 1891. Foto: Dagmar Jährling

Heppenheim: Großer Fußball beim E-Jugend-Cup Nachwuchskicker der Jahrgänge 2014 bis 2016 glänzen auf dem Heppenheimer Galgen +++ SV Darmstadt 98 gewinnt

Heppenheim. „Was die hier in dem Alter schon für Leistung bringen, das ist sagenhaft.” Fritz ist 80, hat selbst einst in der Soma des FC Starkenburgia gespielt und Zeit seines Lebens viele Fußballspiele gesehen. Aber was die Nachwuchskicker der Jahrgänge 2014 bis 2016 am Donnerstag beim E-Cup auf dem Galgen zeigten, das lässt hoffen für die Zukunft des deutschen Fußballs.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. 20 E-Jugend-Teams waren mit Trainern, Betreuern und Eltern angereist, darunter Abordnungen namhafter Clubs und Nachwuchsleistungszentren: vom 1. FC Kaiserslautern, den Lilien aus Darmstadt, von Waldhof Mannheim und vom SV Wehen Wiesbaden etwa, um nur einige zu nennen. Die gastgebende Starkenburgia schickte gleich drei Teams ins Rennen.

Schon morgens früh begann der Trubel auf dem Sportplatz. Die Mannschaften bezogen ihre Schattenplätze, hängten Wimpel und Fahnen auf. Auf den Tischen türmten sich Müsliriegel, Obst, Nüsse und in mundgerechte Stücke geschnittenes Gemüse. „Vollgas geben” so motivierte der Coach des SSV Reutlingen seine Jungs. Solange es noch nicht so heiß ist, dürfte das kein Problem sein. Am Taktikboard zeigte der Coach, die Spielzüge. „Ego-Zockerei“ hat auf dem Galgen keinen Platz