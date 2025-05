Henter tritt beim SV VyMa zurück

Wenige Wochen vor der Jahreshauptversammlung des SV Vynen-Marienbaum ist der Vorsitzende zurückgetreten. Alwin Henter legte sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. „Ich habe seine Nachricht per WhatsApp bekommen und bin aus allen Wolken gefallen. Meine letzte Info war, dass Alwin Interesse hatte, weiterzumachen“, sagt Geschäftsführerin Vera Rüsing auf Nachfrage. Es gibt aber bereits einen jungen Mann aus der Fußball-Abteilung, der am 10. Juni im Sportheim auf der Anlage in Vynen für den Posten des Vorsitzenden kandidieren möchte.