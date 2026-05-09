Hense-Party für den ETV, Buchholz und Niendorf mit Heimsiegen

Spieltag 31: Der Eimsbütteler TV hat in der Oberliga Hamburg mit dem 5:0 bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt stark vorgelegt, doch entschieden ist das Rennen um die Regionalliga-Relegation noch nicht. Die TuS Dassendorf liegt fünf Punkte zurück, hat aber noch zwei Spiele offen und kann den ETV damit weiterhin überholen. Außerdem jubelt SC Victoria spät gegen FC Süderelbe, während TuRa Harksheide gegen SV Curslack-Neuengamme souverän gewinnt.
Update am Samstag: In der Oberliga Hamburg setzen TSV Buchholz 08 und Niendorfer TSV deutliche Zeichen im Tabellenmittelfeld. Buchholz überrascht mit einem klaren 4:0 gegen USC Paloma, während Niendorf gegen FC Teutonia 05 Ottensen früh vorlegt und den Sieg nach der Pause absichert.
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Der SC Victoria hat Rang vier gefestigt und sich gegen den FC Süderelbe spät mit 2:1 durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Pepe Nick Bensch in der 15. Minute in Führung. Kurz vor der Pause kam Süderelbe jedoch zurück: Theodoros Ganitis traf zum 1:1 (45.).
Lange blieb die Partie danach offen, ehe Victoria in der Schlussphase doch noch den entscheidenden Treffer setzte. Brayann Charles-Emmanuel Kouakou erzielte in der 89. Minute das 2:1 und sicherte den Hausherren damit den nächsten Dreier. Victoria steht nun bei 64 Punkten und bleibt klar auf Rang vier, während Süderelbe mit 48 Zählern im Tabellenmittelfeld hängen bleibt.
Der Eimsbütteler TV hat im Rennen um die Regionalliga-Relegation ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt gewann der Tabellenzweite klar mit 5:0 und erhöhte damit den Druck auf die TuS Dassendorf, die in der lizenzrelevanten Wertung weiter der einzige ernsthafte Konkurrent bleibt. Der ETSV Hamburg führt die Tabelle sportlich zwar an, hat aber nicht für die Regionalliga gemeldet und spielt in dieser Rechnung keine Rolle. Durch den Sieg des ETV hat der ETSV auch keine Couch-Meisterschaft gefeiert. Der Titel ist am Sonntag natürlich weiter möglich.
Die Eimsbütteler profitierten zunächst von einem Eigentor von William Karl Moje, das die Gäste in der 14. Minute in Führung brachte. Danach wurde Toralf Hense zur prägenden Figur des Spiels. Er traf zunächst zum 2:0 (32.) und legte nach der Pause zwei weitere Treffer nach (66., 73.). Gabriel Balde setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt zum 5:0 (87.).
Mit dem Sieg steht der ETV nun bei 75 Punkten. Das ist eine starke Ausgangslage, aber noch keine Entscheidung. Dassendorf hat aktuell 70 Punkte, allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand und kann damit maximal 76 Zähler erreichen. Bedeutet: Der ETV hat vorgelegt, aber die TuS kann weiterhin vorbeiziehen, wenn sie ihre beiden ausstehenden Aufgaben gewinnt.
Die TuRa Harksheide hat ihre stabile Phase bestätigt und gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme mit 2:0 gewonnen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Olgherto Balliu die Gastgeber kurz nach Wiederbeginn in Führung (54.). In der Schlussphase machte Marijo Saric mit dem 2:0 alles klar (81.).
Harksheide verbessert sich auf 45 Punkte und hat sich damit endgültig aus den kritischeren Tabellenregionen verabschiedet. Curslack bleibt dagegen abgeschlagen Letzter und kassierte bereits die 29. Niederlage im 33. Saisonspiel.
Der TSV Buchholz 08 hat gegen USC Paloma eines der deutlichsten Ergebnisse des Spieltags geliefert und den Tabellenfünften mit 4:0 geschlagen. Für die Mannschaft von Trainer Christoph Behrens ist es ein Erfolg mit Gewicht, weil Buchholz damit auf 44 Punkte springt und im engen Tabellenmittelfeld weiter Boden gutmacht. Paloma bleibt zwar auf Rang fünf, kassiert aber eine klare Niederlage, die in dieser Höhe auffällt. Nach gut einer halben Stunde brachte Jonas Fritz die Gastgeber in Führung (33.). Noch vor der Pause legte Niklas Schulz nach und stellte auf 2:0 (42.). Damit ging Buchholz mit einer komfortablen Ausgangslage in den zweiten Durchgang, während Paloma, betreut von Marius Nitsch, eine Reaktion benötigte.
Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase. Phil Noah Wyludda, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, erhöhte in der 70. Minute auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Milaim Buzhala tief in der Nachspielzeit (90.+3). Für Buchholz ist der Sieg auch tabellarisch wertvoll: Mit 44 Zählern zieht die Mannschaft nach Punkten mit dem Niendorfer TSV gleich und liegt nur noch knapp hinter Teams wie TuRa Harksheide und FC Teutonia 05 Ottensen. Paloma verpasst es dagegen, den Abstand auf SC Victoria zu verkürzen.
Auch der Niendorfer TSV hat im Tabellenmittelfeld einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen FC Teutonia 05 Ottensen setzte sich die Mannschaft von Trainer Ali-Reza Farhadi mit 2:0 durch und verbessert sich auf 44 Punkte. Damit rückt Niendorf näher an Teutonia heran, das nach 32 Spielen bei 46 Zählern bleibt.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Leandro De Los Santos Korth traf bereits in der zehnten Minute zum 1:0 und gab Niendorf damit früh eine gute Ausgangsposition. Teutonia, trainiert von Mehdi Saeedi-Madani, musste danach einem Rückstand hinterherlaufen, fand aber keinen Weg zurück auf die Anzeigetafel. Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniel Brückner für die Vorentscheidung. In der 57. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter zum 2:0. Dieser Treffer brachte Niendorf endgültig auf Kurs Heimsieg. Teutonia wechselte mehrfach, konnte am Ergebnis aber nichts mehr ändern.
Für Niendorf ist der Erfolg ein weiterer Schritt in eine stabilere Tabellenregion. Die Mannschaft steht nun bei 44 Punkten und hat sich nach unten deutlich Luft verschafft. Teutonia bleibt zwar auf Rang neun, muss nach der Niederlage aber registrieren, dass die Konkurrenz im Mittelfeld näher heranrückt. Gerade Buchholz und Niendorf haben an diesem Spieltag gezeigt, dass die Plätze hinter Rang acht weiterhin umkämpft bleiben.
34. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - HEBC Hamburg
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FK Nikola Tesla
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr HT 16 - TuRa Harksheide
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - TSV Sasel
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - SC Victoria
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Niendorfer TSV
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - USC Paloma
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
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