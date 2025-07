Henry Hupe wird Cheftrainer beim SC Spelle-Venhaus

Beim SC Spelle-Venhaus beginnt die Saison 2025/26 mit einer richtungsweisenden Veränderung auf der Trainerbank. Der bisherige Co-Trainer Henry Hupe ist neuer Chefcoach des Oberligisten. Er tritt die Nachfolge von Tobias Harink an, der sich aus privaten Gründen zurückzieht, dem Verein aber in neuer Funktion erhalten bleibt.

„Wir bedauern die Entscheidung von Tobias. Aber wir können sie zu 100 Prozent nachvollziehen“, sagt der Sportliche Leiter Markus Schütte. Harink hatte in der Sommerpause nach dem plötzlichen Tod seines Vaters beschlossen, seine familiären Prioritäten neu zu setzen. „Die Situation hat sich grundlegend und dramatisch verändert. Ich muss und möchte deutlich mehr Zeit und Energie in die Familie investieren“, erklärt der 34-Jährige. Für ihn sei es „nicht richtig, mit halber Kraft für Spelle zu arbeiten.“

Inhaltlich wird sich unter Hupe wenig ändern: „Wir haben ein sehr gutes Fundament. Es geht jetzt darum, Dinge zu optimieren.“ Dass er das Team bereits kennt und die Vorbereitung maßgeblich mitgestaltet hat, erleichtert den Übergang zusätzlich.

Tobias Harink wird dem Verein in einer neuen Rolle zur Seite stehen – voraussichtlich in Unterstützung der sportlichen Leitung. „Wir werden im Detail schauen, wie wir es aufteilen und wie es sich einspielt“, erklärt Schütte, der sich mittelfristig ein Ende seiner Tätigkeit vorstellen kann. Harink soll nah an der Mannschaft bleiben und regelmäßig vor Ort sein. „Davon werden alle profitieren“, betont Schütte. Auch Harink selbst blickt positiv auf seine neue Rolle: „Mir hat die Arbeit beim SCSV super viel Spaß gemacht. Ich will in reduziertem Umfang weitermachen.“