Henrik Wittrock erhält ersten Profivertrag beim SV Meppen

Der SV Meppen setzt seinen Weg der Nachwuchsförderung fort und hat Henrik Wittrock mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler gehört bereits seit einiger Zeit regelmäßig zum Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft und nahm im Winter auch am Trainingslager der Profis in der Türkei teil.
Wittrock ist seit Juli 2021 Teil des Nachwuchsleistungszentrums der Emsländer. In den vergangenen Jahren durchlief der Rechtsfuß mehrere Juniorenteams des Vereins und entwickelte sich dort kontinuierlich weiter. Besonders in der U19 machte er zuletzt mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam. Aktuell führt er die Mannschaft sogar als Kapitän aufs Feld.
Diese Entwicklung blieb auch den Verantwortlichen der ersten Mannschaft nicht verborgen. In der laufenden Saison gehörte Wittrock bereits in drei Partien der Regionalliga Nord zum Kader von Trainer Lucas Beniermann.
Sportlicher Leiter Olufemi Smith sieht in der Vertragsunterzeichnung einen wichtigen Schritt für Verein und Spieler. Wittrock habe sich in den vergangenen Jahren „sehr positiv entwickelt“, erklärte Smith. Gleichzeitig sei es ein weiteres Beispiel dafür, dass der eingeschlagene Weg des Vereins funktioniere: Talente aus dem eigenen Nachwuchs auszubilden und perspektivisch in die erste Mannschaft zu integrieren.
Wittrocks fußballerische Ausbildung begann beim SC Blau-Weiß Papenburg, ehe er von 2019 bis 2021 im Nachwuchs von Werder Bremen spielte. Seit seinem Wechsel nach Meppen hat sich der Mittelfeldspieler Schritt für Schritt weiterentwickelt. Mit dem Profivertrag folgt nun der nächste Meilenstein in seiner noch jungen Laufbahn.