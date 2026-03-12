Henrik Wittrock erhält ersten Profivertrag beim SV Meppen 19-jähriger Mittelfeldspieler rückt aus dem eigenen Nachwuchs in den Profikader auf von red · Heute, 11:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Der SV Meppen setzt seinen Weg der Nachwuchsförderung fort und hat Henrik Wittrock mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler gehört bereits seit einiger Zeit regelmäßig zum Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft und nahm im Winter auch am Trainingslager der Profis in der Türkei teil.

Wittrock ist seit Juli 2021 Teil des Nachwuchsleistungszentrums der Emsländer. In den vergangenen Jahren durchlief der Rechtsfuß mehrere Juniorenteams des Vereins und entwickelte sich dort kontinuierlich weiter. Besonders in der U19 machte er zuletzt mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam. Aktuell führt er die Mannschaft sogar als Kapitän aufs Feld. Diese Entwicklung blieb auch den Verantwortlichen der ersten Mannschaft nicht verborgen. In der laufenden Saison gehörte Wittrock bereits in drei Partien der Regionalliga Nord zum Kader von Trainer Lucas Beniermann.