Henrichs flitzt auch weiterhin in Ratingen

Bo Lasse Henrichs hat seinen Vertrag bei Ratingen 04/19 verlängert. – Foto: Markus Becker

Mit den beiden Kapitänen Gianluca Silberbach und Emre Demircan hatte Ratingen 04/19 bereits verlängert, unabhängig davon, ob die weiter in der Oberliga Niederrhein stattfindet oder bei einem Sieg am Sonntag in Monheim und einem Punktverlust des VfB 03 Hilden zeitgleich in St. Tönis doch in der Regionalliga. Die Gemeinsamkeit beim Spielmacher und beim Innenverteidiger: Beide sind seit der Saison 2019/20 in Ratingen. Streng genommen noch länger dabei ist Bo Lasse Henrichs: Der Rechtsverteidiger machte in der Saison 2018/19 seine ersten Spiele für 04/19, allerdings für die A-Junioren in der Niederrheinliga.

Anschließend wechselte er für eine Saison zum TV Kalkum-Wittlaer, kam dann aber zurück und spielte zunächst in der Bezirksliga für 04/19 – bis ihm 2021 der Sprung in den Oberliga-Kader gelang, aus dem er inzwischen nicht mehr wegzudenken ist. Der schnellste Spieler des Kaders, der schon mit einem Tempo von 34 km/h gemessen wurde, ist auf seiner Position nahezu alternativlos und zählt zu den Vielspielern – nun hat der 25-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Natürlich auch unabhängig davon, ob es nächste Saison in der Ober- oder doch in der Regionalliga weitergeht. Gleiches gilt nach Demircan und Silberbach auch für Stürmer Sven Kreyer, der einen weiteren Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben hat.

Die zu Ende gehende Spielzeit ist auch Henrichs‘ beste, wenn man die Zahlen betrachtet. Zwar steht er vor dem finalen Spieltag am Sonntag wie in allen anderen Oberliga-Saisons in Ratingen bisher bei nur einem Treffer, seine sechs Vorlagen bislang sind aber die meisten, die ihm in einer Spielzeit gelangen. Eventuell kommt ja am Sonntag noch etwas dazu.