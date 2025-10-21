Henri Bossi neuer Trainer in Sanem!

CS Sanem

Wie der CS Sanem am späten Sonntagabend in den sozialen Netzwerken mitteilte (s.u.), haben sich der Verein aus dem 2.Bezirk der 1.Division und sein Trainer Marco Portela getrennt. Einen Nachfolger hat man auch schon vorgestellt: es ist niemand Geringerer als Henri Bossi, der die 1.Mannschaft des Vereins wieder weiter nach oben führen soll. Sanem liegt in der Tabelle aktuell auf dem viertletzten Rang und damit auf einem Barrage-Platz gegen den Abstieg. Zuletzt war Bossi Sportdirektor in Hostert.