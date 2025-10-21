Henri Bossi neuer Trainer in Sanem!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wie der CS Sanem am späten Sonntagabend in den sozialen Netzwerken mitteilte (s.u.), haben sich der Verein aus dem 2.Bezirk der 1.Division und sein Trainer Marco Portela getrennt. Einen Nachfolger hat man auch schon vorgestellt: es ist niemand Geringerer als Henri Bossi, der die 1.Mannschaft des Vereins wieder weiter nach oben führen soll. Sanem liegt in der Tabelle aktuell auf dem viertletzten Rang und damit auf einem Barrage-Platz gegen den Abstieg. Zuletzt war Bossi Sportdirektor in Hostert.
Wie uns von Tino Marasco am Montag selber mitgeteilt wurde, haben das Schlusslicht des 2.Bezirks der 2.Division und sein Trainer am Sonntagabend darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Marasco war seit knapp viereinhalb Jahren Trainer beim kleinen Verein aus der Gemeinde Bettemburg, in dieser Saison steht seine Mannschaft nach sieben Spielen noch immer ohne Sieg da. Über einen möglichen Nachfolger ist noch nichts bekannt.