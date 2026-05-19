Hennefs Top-Scorer zieht es zu Eintracht Hohkeppel

Kai Schusters (li.) verlässt den FC Hennef in Richtung Eintracht Hohkeppel. – Foto: Boris Hempel

Verstärkung für die vorderste Front: Eintracht Hohkeppel ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat sich für die kommende Spielzeit die Dienste von Kai Schusters gesichert. Der beidfüßige Offensivspieler kommt vom Ligakonkurrenten FC Hennef 05 und soll der Eintracht-Angriffswelle künftig noch mehr Durchschlagskraft verleihen.

Schusters spielt, mit einer kurzen Unterbrechung in der Saison 2022/2023 beim Siegburger SV, bereits seit der B-Jugend für den FC Hennef und hat sich dort über die Jahre zu einer festen Größe entwickelt. In der laufenden Spielzeit unterstreicht er seine Klasse eindrucksvoll: Mit elf Toren und neun Torvorlagen ist der Angreifer der aktuelle Top-Scorer seiner Mannschaft.

Dass Schusters weiß, wo das Tor steht, hat er in der Mittelrheinliga bereits hinlänglich bewiesen. Trotz seines noch jungen Alters blickt er bereits auf die Erfahrung von 115 Einsätzen in der fünfthöchsten Spielklasse zurück, in denen er insgesamt 33 Treffer erzielen konnte.