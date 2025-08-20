Hennefs neuer Coach Teixeira: "Es kitzelt noch im Fuß"

Die vergangene Spielzeit war ein Kraftakt für den FC Hennef 05. Lange musste das Team um den Ligaverbleib bangen, ehe am Ende Platz zehn mit 36 Punkten – nur drei Zähler vor den Abstiegsrängen – zu Buche stand.

„Ehrlicherweise kitzelt es ab und zu noch im Fuß und da spiele ich dann auch gerne mal im Training mit, aber grundsätzlich bin ich mit der Veränderung absolut fein. Manchmal muss man offen für Gelegenheiten sein und diese habe ich dankend angenommen“, sagt Teixeira, der in der Rückrunde noch selbst für die Hennefer auflief.

Ausgerechnet in dieser Situation stellte sich Nils Teixeira, 35 Jahre alt und mit reichlich Profierfahrung aus der 2. Bundesliga bei Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden und dem FSV Frankfurt, einer neuen Aufgabe: Er tauschte das Trikot gegen die Trainerbank.

Die Vorbereitung auf die erste Saison als Coach beschreibt Teixeira optimistisch. „Bis dato bin ich sehr zufrieden, die Jungs geben Gas, sind lernwillig und entwickeln eine gewisse Spielfreude, die begeistert. Genau da liegt auch der aktuelle Schwerpunkt: Konzentration bei den Basics und Spielfreude.“

Auch bei der Kaderplanung wurde Wert auf frischen Wind gelegt. „Frank Fußhöller, unser sportlicher Leiter, hatte eine schwere Aufgabe, hat sie aber absolut gemeistert. Wir haben einen interessanten Kader und ich freue mich wirklich, das Bestmögliche raus zu holen. Von den Neuzugängen verspreche ich mir eine positive und unbekümmerte Energie, die sich auch auf dem Platz widerspiegelt – Gas geben und Spaß haben wollen.“

Dennoch war der Sommer auch von Abgängen geprägt. Teixeira nimmt es sportlich: „Jeder Abgang tut natürlich auf seine Art und Weise weh, besonders wenn es für mich persönlich letzte Saison noch Mannschaftskollegen waren. Aber so ist der Fußball – ich wünsche jedem einzelnen eine verletzungsfreie und persönlich erfolgreiche Saison.“

Ziel: Ruhe in die Saison bringen

Dass Hennef die vergangene Spielzeit in unruhigen Tabellenregionen verbrachte, hat Teixeira im Kopf. „Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich einen Weg einzuschlagen, der einen ruhigeren Saisonverlauf verspricht als es letzte Saison der Fall war.“ Dabei denkt der neue Coach nicht nur an Punkte und Platzierungen: „Wenn am Ende der Saison die Jungs eine geile gemeinsame Zeit hatten, viel für sich mitnehmen konnten und vielleicht auch die Chance bekommen, einen Schritt nach oben zu machen – oder es so gut fanden, weiterhin Teil von Hennef bleiben zu wollen war die Saison für mich persönlich ein Erfolg."