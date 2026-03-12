Hennef vor wichtigen Wochen – Lausberg: „Wollen die 30-Punkte-Marke"

Die 0:6-Niederlage will der 1. FC Düren am liebsten mit drei Punkten in Hennef vergessen machen. – Foto: Ayhan Gündüz

Der FC Hennef 05 steht vor richtungsweisenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt. Da die direkten Verfolger Teutonia Weiden und Sportfreunde Düren im Parallelspiel aufeinandertreffen, könnten Punkte gegen den 1. FC Düren für die Mannschaft von Nils Teixeira doppeltes Gewicht erhalten. Die Gäste reisen derweil mit einer schweren Hypothek an: Das jüngste 0:6-Debakel gegen den VfL Vichttal schmerzt an der Westkampfbahn noch immer.

In Hennef blickt man mit einer Mischung aus Vorsicht und Zuversicht auf das kommende Heimspiel. Der sportliche Leiter Frank Fußhöller erinnert sich mit gemischten Gefühlen an das erste Aufeinandertreffen der Saison. „Da sind wir unglücklich auf die Verliererstraße geraten. Nach 20 Minuten bekommen wir einen aus meiner Sicht strittigen Elfmeter gegen uns und geraten in Rückstand. Am Ende machen die Dürener in der Nachspielzeit mit dem 2:0 den Deckel drauf. Dabei hatten wir selbst eine Vielzahl an Chancen, die wir nicht genutzt haben. Für mich war das damals ein Spiel auf Augenhöhe“, resümiert der 44-Jährige.

Fußhöller: "Erwarte mindestens vier Punkte"

Trotz der jüngsten 0:2-Niederlage bei Fortuna Köln II sieht Fußhöller seine Elf auf dem richtigen Weg, mahnt jedoch eine Rückkehr zu alten Tugenden an: „Zuversichtlich macht mich vor allem die Entwicklung der letzten Wochen. Mit Ausnahme der zweiten Halbzeit bei Fortuna, in der wir etwas die Griffigkeit verloren haben, war die Tendenz insgesamt positiv. Ich bin guter Dinge, dass wir diese Griffigkeit am Sonntag wieder auf den Platz bekommen und wieder punkten können.“ Für Hennef, das derzeit fünf Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz rangiert, beginnt nun eine entscheidende Phase. Fußhöller gibt eine klare Zielvorgabe für die kommenden Aufgaben gegen Düren und den darauffolgenden Gegner Pesch: „Aus diesen beiden Partien erwarte ich von der Mannschaft mindestens vier Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu halten oder sogar weiter auszubauen. Im Idealfall holen wir natürlich sechs Punkte.“