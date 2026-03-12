Hennef vor wichtigen Wochen – Lausberg: „Wollen die 30-Punkte-Marke"

Der FC Hennef 05 steht vor richtungsweisenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt. Da die direkten Verfolger Teutonia Weiden und Sportfreunde Düren im Parallelspiel aufeinandertreffen, könnten Punkte gegen den 1. FC Düren für die Mannschaft von Nils Teixeira doppeltes Gewicht erhalten. Die Gäste reisen derweil mit einer schweren Hypothek an: Das jüngste 0:6-Debakel gegen den VfL Vichttal schmerzt an der Westkampfbahn noch immer.
In Hennef blickt man mit einer Mischung aus Vorsicht und Zuversicht auf das kommende Heimspiel. Der sportliche Leiter Frank Fußhöller erinnert sich mit gemischten Gefühlen an das erste Aufeinandertreffen der Saison. „Da sind wir unglücklich auf die Verliererstraße geraten. Nach 20 Minuten bekommen wir einen aus meiner Sicht strittigen Elfmeter gegen uns und geraten in Rückstand. Am Ende machen die Dürener in der Nachspielzeit mit dem 2:0 den Deckel drauf. Dabei hatten wir selbst eine Vielzahl an Chancen, die wir nicht genutzt haben. Für mich war das damals ein Spiel auf Augenhöhe“, resümiert der 44-Jährige.
Trotz der jüngsten 0:2-Niederlage bei Fortuna Köln II sieht Fußhöller seine Elf auf dem richtigen Weg, mahnt jedoch eine Rückkehr zu alten Tugenden an: „Zuversichtlich macht mich vor allem die Entwicklung der letzten Wochen. Mit Ausnahme der zweiten Halbzeit bei Fortuna, in der wir etwas die Griffigkeit verloren haben, war die Tendenz insgesamt positiv. Ich bin guter Dinge, dass wir diese Griffigkeit am Sonntag wieder auf den Platz bekommen und wieder punkten können.“ Für Hennef, das derzeit fünf Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz rangiert, beginnt nun eine entscheidende Phase. Fußhöller gibt eine klare Zielvorgabe für die kommenden Aufgaben gegen Düren und den darauffolgenden Gegner Pesch: „Aus diesen beiden Partien erwarte ich von der Mannschaft mindestens vier Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu halten oder sogar weiter auszubauen. Im Idealfall holen wir natürlich sechs Punkte.“
Auf der Gegenseite herrscht nach der deutlichen Niederlage gegen Vichttal Erklärungsbedarf. Trainer Luca Lausberg bemüht sich um einen schnellen Turnaround, um die Mannschaft moralisch wieder aufzurichten. „Die Deutlichkeit der Niederlage ist natürlich nach wie vor schwierig zu verdauen. Nichtsdestotrotz geht der Blick auf das nächste Spiel. Wir haben versucht, das Spiel gemeinsam zu verarbeiten und wollen nun nach vorne blicken“, erklärt der 31-Jährige. Das Ziel für den Auftritt an der Sieg ist klar: „Wir wollen in Hennef die 30-Punkte-Marke knacken und mit viel Mut in das Spiel gehen.“ Bei derzeit 28 Punkte bedeutet das ein Spiel auf Sieg. Lausberg stellt sich dabei auf einen spielstarken Gegner ein: „Ich erwarte nicht nur ein physisch interessantes Match, sondern auch spielerisches Niveau auf Augenhöhe, da beide Teams den Ball haben wollen.“
Die personelle Situation bereitet jedoch beiden Lagern Sorgenfalten. In Hennef steht hinter dem Einsatz von Ansgar Pflüger (Rippenverletzung) ein großes Fragezeichen, während Lukas Kubek noch einmal rotgesperrt zuschauen muss. Besonders schwer wiegen die Ausfälle von Lukas Harden (Fersenprobleme) und Kenny Oelbaum, der nach seiner schweren Verletzung bis zum Saisonende ausfällt. In Düren ist die Lage nicht minder angespannt – der Physiotherapeut des Klubs leistet derzeit Schwerstarbeit, um zum Wochenende den ein oder anderen Spieler fit zu bekommen. Wer den personellen Aderlass und die mentalen Nachwirkungen der Vorwoche besser verkraftet, wird am Sonntag den Ausschlag geben.