Hennef unterliegt Vichttal bei Sieben-Tore-Spektakel Mittelrheinliga live: Der 7. Spieltag findet an insgesamt vier Tagen statt.

Ein wenig zerstückelt kam der 7. Spieltag in der Mittelrheinliga daher. Da am regulären Spieltag zahlreiche Kreispokal-Endspiele angesetzt waren, mussten Ausweichtermine her. Bis auf eine Paarung ist der Spieltag inzwischen abgeschlossen. Am Donnerstag setzte sich der VfL Vichttal in einem echten Krimi beim FC Hennef durch.