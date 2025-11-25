Hennef übernimmt die Spitze!

Spannung, Überraschungen und packende Wendungen prägten das jüngste Wochenende in der U17-Mittelrheinliga. Während Hennef mit einem souveränen Auftritt an die Tabellenspitze stürmt, setzt Rheinsüd mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg ein Ausrufezeichen. Gleichzeitig lieferten sich Eilendorf und Deutz ein wildes Offensivduell, und im Topspiel zwischen Aachen und Bonn ging es hochklassig und hart umkämpft zu.

Der elfte Spieltag der U17-Mittelrheinliga bot reichlich Gesprächsstoff – vorne wie hinten in der Tabelle. Neuer Spitzenreiter ist der FC Hennef, der den VfL Vichttal eindrucksvoll mit 5:0 bezwang. Die Mannschaft von der Sieg trat von Beginn an dominant auf und legte durch einen verwandelten Strafstoß von Ünal den Grundstein. Keine drei Minuten später erhöhte Kaba, ehe Miermann und Schmidt die Partie bereits vor der Pause entschieden. Reuschenbach setzte kurz nach Wiederbeginn den Schlusspunkt. Vichttal rutscht durch die klare Niederlage auf Rang zwölf ab. Trainer Fatos Popova fand klare Worte: „Hennef hat das Spiel dominiert und war klar die bessere Mannschaft. Der Sieg ist absolut verdient – für mich ist Hennef die spielstärkste Mannschaft.“

Im Kölner Süden feierte der FC Rheinsüd einen Überraschungserfolg im Derby beim SC Fortuna Köln. Die Fortuna, offensiv normalerweise eines der gefährlichsten Teams der Liga, fand keine Mittel gegen konsequent verteidigende Gäste. Jeric brachte Rheinsüd mit einem trockenen Abschluss in Führung, Sassenscheid legte noch vor der Pause nach. Mit dem 2:0-Auswärtssieg klettert Rheinsüd auf Rang sechs, während die Fortuna Vierter bleibt. Trainer Glenn Adriano zeigte sich begeistert: „Wir sind wahnsinnig glücklich über diesen Coup. Das war so nicht zu erwarten. Wir haben 80 Minuten leidenschaftlich verteidigt und gegen die beste Offensive der Liga zu Null gespielt. Dazu waren wir effizient und hatten endlich auch das Matchglück, das uns zuletzt gefehlt hat. Die Teamleistung war überragend – darauf sind wir sehr stolz.“

Ein echtes Torfestival boten sich der SV Eilendorf und der SV Deutz 05 beim 4:4-Unentschieden. Eilendorf legte durch König und Iskandroni eine komfortable Führung vor, doch Deutz schlug noch vor der Pause doppelt zurück: erst Tsavelis, dann Mokhtari. Dieser drehte die Partie nach dem Seitenwechsel sogar vollständig, ehe Kreutz umgehend ausglich. Gawlas sorgte mit seinem späten Treffer für erneute Eilendorfer Euphorie, die jedoch nicht lange währte – Ahaduch stellte kurz vor Schluss auf 4:4. Deutz-Trainer Omid Akhavan kommentierte schmunzelnd: „Beide Mannschaften haben das Spiel mit Handball verwechselt, deshalb ging es 4:4 aus – Spaß beiseite. Wir wollten mindestens einen Punkt mitnehmen, aber ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen: Ein Sieg für uns wäre absolut verdient gewesen.“

Im Topspiel trennten sich Alemannia Aachen und der Bonner SC mit 1:1. Vor 120 Zuschauern nutzte Bonn durch Longonga eine unübersichtliche Szene zur Führung. Zebari glich im letzten Abschnitt für die Alemannia aus. Die Punkteteilung sorgt dafür, dass Aachen nach Hennefs Sieg auf Platz zwei abrutscht, während Bonn Dritter bleibt. Alemannia-Trainer Dennis Jerusalem analysierte: „Es war ein typisches Topspiel. Beide Teams hatten Phasen, in denen sie besser oder schlechter waren. Leider war die Schiedsrichterleistung auf beiden Seiten sehr dünn – vor dem 0:1 gibt es ein klares Foul an unserem Spieler. Natürlich hätten wir gern gewonnen, aber das Remis ist leistungsgerecht. Am Format ändert es ohnehin nichts: Es wird auf zwei Endspiele hinauslaufen – nur Bonn ist nun nicht mehr Teil dieses Kampfes.“