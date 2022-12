Hennef siegt im Topspiel - Arnoldsweiler gibt Rote Laterne ab Mittelrheinliga: Am 15. Spieltag hat sich in der Tabelle einiges getan.

Am 15. Spieltag in der Mittelrheinliga hat der FC Hennef die alleinige Tabellenführung übernommen. Mit 3:0 siegte die Elf im Spitzenspiel gegen den FC Wegberg-Beeck. Ebenfalls erfolgreich waren die Kicker des Bonner SC, die Eintracht Hohkeppel mit 5:0 abschossen. Im Tabellenkeller reichte Viktoria Arnoldsweiler die Rote Laterne an den FC Pesch weiter, der BCV Glesch-Paffendorf siegte ebenfalls im Kellerduell gegen Fortuna Köln II.

Es hätte der vierte Saisonsieg für den Siegburger SV werden können, doch nach einer 1:0-Führung gab der SSV in der zweiten Halbzeit den Vorsprung her. So konnte der VfL Vichttal über Sieg Nummer zehn in dieser Saison jubeln und Rang drei in der Tabelle verteidigen.

VfL Vichttal – Siegburger SV 04 3:1

VfL Vichttal: Kaan Gökcesin, Nils Schütte, Apostolos Ioannidis, Alexander Dollhopf, Onur Alagöz, Henrik Artz, Haydar Kilic, Leon Ruhrig (90. Marvin Dumslaff), Jacob Nkrumah-Sarfo (91. Dominik Behr), Sinan Ak (86. Nick Gerhards), Tugay Temel (81. Joseph Mbuyi) - Trainer: Marko Nikolic - Trainer: Andi Avramovic - Trainer: Michael Kasten

Siegburger SV 04: Michael Vogel, Tom Isecke, Kotaro Nakanishi, Eladan Islamovic, Ju-yong Jo (81. Hamza Ayari), Kaito Asano, Hussein Hammouda (46. Hayate Nishimura), Keita Kinoshita, Hendrik Strobl, Julian Fälber, Kai Schusters (66. Florent Sylaj) - Trainer: Gerd Schmidt

Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Kai Schusters (3.), 1:1 Leon Ruhrig (53.), 2:1 Alexander Dollhopf (65.), 3:1 Henrik Artz (84.)

_____________